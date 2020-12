"On est traités comme des chiens" : pas d'accès aux toilettes pour certains ouvriers en Ille-et-Vilaine

L'équipement sur le chantier dépend de sa taille et de sa durée. Pour les ouvriers travaillant sur les petits chantiers, il n'y a plus de solution pour aller aux toilettes.

La Fédération Française du Bâtiment et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie réclament leur réouverture le plus vite possible. Les restaurants spécialisés étant fermés, certains ouvriers et artisans ne peuvent ni déjeuner au chaud, ni aller aux toilettes durant leurs heures de travail.

Je mange dehors, sous la flotte et quand je veux aller aux toilettes, c'est une catastrophe"

"On est traités comme des chiens". Basé à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille et Vilaine), Fabien Besserve change très régulièrement de chantier. Il travaille seul avec son entreprise de terrassement, dans des maisons individuelles où les installations sanitaires ne sont pas encore en service.

"Le midi, je mange ma gamelle, dehors, sous la flotte, raconte le gérant de Besserve TP assainissement. Quand je veux aller aux toilettes, c'est une catastrophe, je ne sais pas où aller..."

Jean-Pierre Panhaleux, co-gérant de Tradi'maçonnerie, est également dans l'impasse pour ses équipes. "Habituellement, nos salariés vont prendre un café pour profiter des toilettes, c'est courant, tous nos gars font ça", explique celui qui est également président des artisans et commerçants d'Ille-et-Vilaine.

Les grandes entreprises ont le nécessaire. Nous, on ne peut pas"

"C'est un véritable problème, là on a rien, rien du tout, aucun établissement ne peut les recevoir !", se désole Jean-Pierre Panhaleux, avant de pointer des inégalités de conditions de travail suivant la taille de l'entreprise : "Les grandes entreprises, qui ont des chantiers longue durée, ont le nécessaire. Ils ont même des réfectoires pour que les salariés puissent manger sur leur lieu de travail. Nous, on fait des interventions d'une ou deux journées donc on ne peut pas."

"Pour les couvreurs ou pour les électriciens, qui tirent des câbles toute la journée, il n'y a pas de chauffage dans les maisons, ils sont en plein courant d'air, ils n'arrivent pas à se réchauffer", ajoute Jean-Pierre Panhaleux.

Les prises de parole se sont multipliées pour réclamer la réouverture des restaurants routiers, fermés, comme tous les établissements de restauration, depuis le 30 octobre. Ils pourraient, pour le moment, rouvrir à partir du 20 janvier, en fonction de l'évolution de l'épidémie.