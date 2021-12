"On est très inquiets" : l'EFS lance une collecte de sang à Bergerac, les réserves sont basses

"La situation n'est pas du tout confortable" alerte Emmanuelle Nieto, la responsable des prélèvements en Dordgone et en Corrèze à l'Établissement français du sang (EFS). Si l'approche des fêtes est traditionnellement compliquée en terme de stock de sang, l'année 2021 est "particulièrement difficile" confirme-t-elle. Pour renflouer un peu les stocks, l'EFS organise une collecte à partir de ce lundi à Bergerac, salle Anatole-France.

La collecte est ouverte de 15 à 19 heures, les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 décembre. L'EFS de la Dordogne table sur environ 120 donneurs par jours, en se basant sur les inscriptions déjà recueillies et sur les chiffres des dernières collectes à Bergerac. Mais, au vu de la situation, celles et ceux qui veulent donner leur sang alors qu'ils ne sont pas inscrits seront accueillis dans la limite des places disponibles par les deux médecins et les sept infirmières et infirmiers.

Début décembre, l'EFS alertait, estimant qu'il lui manquait 30 000 poches de sang en France, puisqu'il avait 85 000 poches, là où 115 000 auraient été nécessaires. Une pénurie aussi ressentie dans notre région. _"Normalement_, pour avoir un stock de confort, on devrait être à 10 000 poches en Nouvelle-Aquitaine, on est à 7 300" compte Emmanuelle Nieto.

"C'est inquiétant, et c'est pour cela qu'on essaie d'accueillir tous les donneurs possibles", reprend-elle. L'EFS rappelle d'ailleurs régulièrement que le pass sanitaire n'est pas demandé à l'entrée de ses collectes. "On a toujours accueilli les personnes vaccinées ou pas vaccinés. On met toutes les mesures barrières en place", reprend la directrice des prélèvements, qui peine à expliquer la baisse de fréquentation constatée dans les collectes. Le Covid a toutefois un effet indirect qui soulage l'EFS : avec la mise en place du plan blanc dans plusieurs régions, des opérations sont déprogrammées, et moins de poches de sang sont nécessaires.

A cette baisse des dons s'ajoutent aussi les difficultés pour recruter du personnel. La pénurie de médecins en Dordogne n'épargne pas l'Établissement français du sang, qui cherche, sans succès, à recruter un médecin à temps plein.