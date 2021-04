"On est un baromètre de la précarité" : le Secours populaire du Calvados inquiet du troisième confinement

"Ce qui a été le plus marquant", depuis un an de crise sanitaire, "c'est qu'on voit très vite l'effet des crises sur la société. On est un baromètre de la précarité", remarque Nicolas Champion. Le responsable pour le Calvados du Secours populaire a été en première ligne pour voir les effets des confinements successifs sur la précarité. Alors que de nouvelles "mesures de freinage" de l'épidémie sont entrés en vigueur en ce weekend de Pâques, il était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi 4 avril.

La précarité a explosé pendant le premier confinement. Vous craignez que ça recommence aujourd'hui ?

Nicolas Champion : "Oui. Ici à Caen nos distributions alimentaires ont augmenté de 80% pendant le premier confinement, et même dans les quinze premiers jours du confinement. Ensuite ça s'est calmé. C'est la précarité étudiante qui a augmenté depuis la rentrée scolaire, dès le mois de novembre, mais les chiffres sont à peu près similaires à une année normale. En revanche on craint que toutes les précarités augmentent en même temps à présent avec le confinement d'ici la fin de l'année".

Est-ce qu'il y a plus de dons au Secours populaire depuis la crise sanitaire ?

N. C. : "Incontestablement. Il y a davantage de particuliers qui nous on fait des dons financiers, et on les remercie parce qu'il y a plein d'activités, les vide-greniers, les boutiques solidaires, qu'on ne peut pas maintenir en cette période, donc il faut des dons pour pouvoir maintenir nos activités. On voit aussi plus de monde qui vient grossir les rangs de nos bénévoles, des gens qui nous rejoignent. Au tout début pour s'occuper, et petit à petit des gens qui ont eu envie de trouver un sens dans leur quotidien. On a notamment beaucoup d'étudiants qui sont venus nous aider."

Vous continuez à monter des projets malgré la crise ?

N. C. : "C'est notre responsabilité. Les gens viennent chercher à manger chez nous, c'est la première solidarité, mais on est aussi en train par exemple d'organiser toutes nos actions sur les vacances, parce que les gens ont besoin de partir en vacances et de loisir. On les organise comme si de rien n'était, quitte à tout annuler au dernier moment, mais on a envie de le faire. On fait aussi des actions à l'étranger. Dans le Calvados, on aide trois projets, en Russie, au Sénégal et au Népal. Au niveau national, l'association est présente dans 70 pays."