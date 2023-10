Et Alors ?! Le festival LGBT+ du 66

Ne plus être regardé comme des gens différents, c'est la philosophie de cette association LGBT + 66 qui propose en partenariat avec le cinéma Castillet de Perpignan , la septième édition de son festival "Et alors ?!" jusqu'à dimanche 15 octobre.

ⓘ Publicité

Des films souvent en avant-première ou qui restent inédits dans notre département. Mais aussi des rencontres, des discussions, des lectures, des concerts, notamment.

Et il y a aussi cette expo photo de Marc Martin dont le vernissage est samedi 7 octobre 18h et qui est présente à la Librairie Torcatis , rue Mailly à Perpignan jusqu'au 28 octobre : "Je suis comme je suis, et alors ?!".

Lancement officiel du festival vendredi 13 octobre 20h30 avec en avant-première le film "Nino" qui met en scène un couple de jeunes filles se séparant. Et ensuite "Le temps d'aimer" avec deux personnages qui se rencontrent sur une plage et qui ont tous deux des secrets.

Samedi 14 octobre, projections de 11h à 22h30 avec comme destinations la Finland, l'Australie, l'Argentine ...

Et dimanche 15 octobre, documentaire, fictions et soirée musicale en cloture.

Le programme complet est accessible en cliquant ici .