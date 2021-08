Et de trois ! les antipass sanitaire devant le cinéma de Bourges

Ils étaient une trentaine et sont restés sur le parking pour dénoncer l'atteinte aux libertés que constitue ce pass sanitaire, à leurs yeux. Pas de slogan, pas de pancarte, pas de prise à partie des spectateurs, simplement être présent pour exprimer sa position. Patrick ne se définit pas comme un antivaccin : " Je ne suis pas antivax ! Je suis contre le fait qu'on nous empêche d'aller au cinéma, dans un bar, au restaurant, d'aller voir sa grand-mère à l'hôpital et même de prendre le train si on ne montre pas patte blanche ! "

Le patron du CGR de Bourges est allé à la rencontre des manifestants © Radio France - Michel Benoit

Une restriction des libertés qui ne passe pas. Pour Caroline,le vaccin doit être l'ultime recours après utilisation de traitements efficaces selon elle : " Des médecins ont soigné à partir d' acitromycine, d'ivermectine, d'hydroxychloroquine. Des médecins du grand Est ont soigné des gens et là des études sont en core faites et démontrent que des traitements précoces existent. J'écoute le professeur Raoult, entre autres. Il y a aussi le docteur Denis Agret notamment et ce ne sont pas les seuls qui parlent de ces traitements." Des traitements remis en cause cependant dans certaines études... Le débat est sociétal pour Caroline : " C'est un choix de société que nous avons. Est-ce que l'on veut d'une société tout numérique ou plutôt d'une société comme on était avant ? " Des arguments qui seront repris samedi lors de la prochaine journée d'action.