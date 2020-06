"Et les suicides dans la police, on en parle ?" : le député Jolivet lance un appel pour alerter l'opinion

En plein débat sur le racisme et les violences policières, c'est une prise de position qui ne passe pas inaperçu. Le député LREM de l'Indre, François Jolivet, lance un appel avec 31 de ses collègues pour dénoncer la "stigmatisation injuste" dont sont victimes les forces de l'ordre. Deux policiers ont mis fin à leur jour récemment en France. "Le suicide d’un policier ne surprend plus, et devient une habitude sourde. Cette quasi indifférence devrait nous révolter", écrivent les signataires de cet appel.

Un appel lancé au ministre de l'Intérieur

Depuis le début du mois de juin, des manifestations ont eu lieu en France pour dénoncer le racisme et les violences policières. Une vague d'émotion qui est partie des Etats-Unis avec la mort de Georges Floyd. "La France n'est pas l’Amérique. Notre police est Républicaine, et n’obéit qu’au principe de protection de la population et de ses biens. Nos forces de l’ordre n’ont pas besoin d’un calmant, mais seulement de considération", ajoutent François Jolivet et les 31 autres députés.

Dans cet appel, le député LREM de l'Indre estime qu'il faut "aller au-delà des mots et avoir le courage d'aborder sans tabou le difficile sujet du suicide dans les forces de police". François Jolivet demande à Christophe Castaner de se saisir du sujet. "Quand le Ministère de l’Intérieur ouvrira-t-il ce débat courageux et nécessaire en interne, plutôt que de confier cette responsabilité à des consultants ?", interrogent les députés. "À défaut, il appartiendra au Parlement de s’emparer de ce sujet, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus au centre de sa mission d’évaluation et de contrôle", est-il écrit en conclusion de cet appel.