Le déconfinement commence ce lundi 11 mai. C'est une date redoutée et attendue par les habitants de la région. Est-ce le début d'une période de changements de nos habitudes et de nos modes de vie ? France Bleu Occitanie lance le débat sur différents thèmes chaque matin à 7h45.

"Et maintenant, on fait quoi ?" Un débat sur le monde de demain sur France Bleu Occitanie

La nouvelle chronique de France Bleu Occitanie à 7h45 : "Et maintenant, on fait quoi ?"

"Et maintenant, on fait quoi ?" Cette nouvelle chronique de France Bleu Occitanie questionne l'après confinement. Après deux mois où nous sommes restés confinés à cause de la pandémie de coronavirus, une nouvelle phase débute ce lundi avec le déconfinement. Nos manières de vivre, de consommer, de nous déplacer ont-elles déjà changé et vont-elles changer ?

Chaque matin à 7h45, vous pourrez écouter un débat sur une des thématiques de notre quotidien. Par exemple : "Doit-on continuer à prendre l'avion comme avant ?" ou encore "La voiture, outil idéal de l'après confinement ?" Sur ces sujets du quotidien, vous entendrez s'affronter les avis d'élus, d'experts, de membres d'associations, des responsables d'événements culturels, etc.

Soyez à l'écoute dès lundi sur France Bleu Occitanie !