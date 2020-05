Et pour vous, c'est quoi le Béarn ?

Le Conseil de développement du Pays du Béarn propose de "dresser ensemble le portrait sensible du Béarn". Une réflexion où la subjectivité est demandée, pour ensuite identifier et mettre en valeur les atouts du territoire.

"Si le Béarn était une matière, ce serait ?", voilà l'une des nombreuses question de l'enquête que propose de remplir le Conseil de développement du Pays du Béarn. Climat, paysages, patrimonie, gastronomie, culture, sport, toutes les thématiques sont balayées. Les réponses permettront de dresser "le portrait sensible du Béarn" explique le conseil.

Jean-Marc Grussaute, président du Conseil de développement du Pays du Béarn : "Savoir qui nous sommes, pour savoir où on va" Copier

S'approprier le territoire

"On se doute parfois des réponses qu'on pourrait avoir autour de la montagne, du château, etc..., détaille Jean-Marc Grussaute, le président du Conseil de développent du Pays du Béarn, mais il y a plein d'autres aspects où on n'a peu d'idées, où on ne connait pas le ressenti de nos concitoyens, et parfois même le notre ! Ça pousse un peu à l'introspection". Un questionnaire "sans bonne ou mauvaise réponse", où l'affect, la subjectivité de chacun est mis à contribution, voilà pourquoi une vingtaine de minutes environ est nécessaire pour répondre avec attention.

Plus de 1500 questionnaires ont été complétés en une semaine, le formulaire va rester en ligne jusqu'au 8 juin prochain. Cela permettra d'orienter les futurs travaux du conseil explique son président : "Cela va nous donner des directions, pour ne pas se tromper dans nos réflexions. Si on s'engage dans une démarche de marketing territorial, il faut savoir qui nous sommes pour savoir où on va. Nous sommes dans un territoire suffisamment singulier et riche pour faire l'impasse sur l'appropriation". Des comptes-rendus et restitutions du questionnaire sont déjà prévues.

Pour répondre au questionnaire, suivez ce lien.