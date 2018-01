Vaucluse, France

13 millions : c'est le nombre de Français engagés dans des associations. Un chiffre issu de l'étude IFOP "La France s'engage", publiée en 2016. Pourtant, il manque des bénévoles, notamment dans les associations qui agissent dans le domaine de la solidarité.

À la Banque Alimentaire, des besoins toute l'année

"Pour être bien, il nous faudrait environ une vingtaine de bénévoles supplémentaire", explique Benjamin Salah, vice-président de la Banque Alimentaire de Vaucluse. De cette association, on connait tous la grande récolte de fin d'année, les bénévoles et leurs gilets oranges à l'entrée des grandes surfaces.

Mais le grand entrepôt de la BA84 situé dans la ceinture verte d'Avignon doit fonctionner toute l'année, d'où le besoin de bénévoles, pour trier les marchandises, accueillir les associations bénéficiaires, conduire les camions... En ce moment, la Banque Alimentaire recherche deux informaticiens, ainsi que des logisticiens. Mais au-delà de ces profils précis, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et il ne faut surtout pas avoir peur de sauter le pas, on s'engage comme on veut, et comme on le peut, martèle-t-on à l'association.

"Si vous avez envie, il faut essayer. Il y a beaucoup d'associations où on peut être utile. On trouvera toujours sa place quelque part" - Mireille, bénévole à la Banque Alimentaire de Vaucluse

Pour contacter la Banque Alimentaire de Vaucluse, vous pouvez appeler au 04 90 87 81 80.

Le Secours Populaire, une diversité d'activités

En dehors du temps à pouvoir consacré au bénévolat, on se pose parfois trop de questions avant de s'engager : est-ce que je peux vraiment être utile ? Est-ce que je saurais faire ? Pour Mireille Merlot, la secrétaire départementale du Secours Populaire de Vaucluse, qui aide chaque année près de 20.000 personnes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir : chacun peut trouver sa place !

"On ne fait pas que de l'alimentaire ou du vestimentaire : on fait aussi de l'accès à la culture, on aide les enfants à partir en vacances, on aide pour les démarches administratives..." - Mireille Merlot, secrétaire départementale du Secours Populaire de Vaucluse

Vous pouvez contacter le Secours Populaire de Vaucluse au 04 90 82 27 56, ou sur leur page Facebook.