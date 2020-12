Et si un ancien préfet de la Dordogne dirigeait la campagne présidentielle de Marine Le Pen ?

Et si un ancien préfet de la Dordogne devenait directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022 ? C'est en tout cas un article du Figaro qui évoque avec sérieux cette piste ce mercredi. Christophe Bay, un énarque de 58 ans, est en effet pressenti pour jouer un rôle majeur dans la campagne de la candidate du Rassemblement national. Or, Christophe Bay a été préfet de la Dordogne, de décembre 2014 jusqu'à l'été 2016, pendant environ un an et demi.

Un passage en Périgord où le haut fonctionnaire a fait parler de lui et pris des décisions polémiques. D'après Le Figaro, c'est en 2015 que Christophe Bay aurait adhéré au cercle des Horaces, un groupe d'experts, proches de Marine Le Pen. 2015, c'est justement l'époque où il était installé à Périgueux en tant que préfet de la Dordogne. Une période marquée par des actualités brûlantes : grippe aviaire, crise migratoire et la menace terroriste.

Perquisition administrative polémique en 2015

A l'époque, les préfets ont des pouvoirs élargis dans le cadre de l'état d'urgence. Christophe Bay décide donc d'une perquisition administrative chez des maraîchers bio de Lusignac en novembre 2015. Une décision qu'il se verra reprocher publiquement jusqu'au sommet de l'Etat : un recadrage du Premier ministre Manuel Valls et ce commentaire de Bernard Cazeneuve à l'époque ministre de l'Intérieur : "Cette perquisition administrative n'était pas une mesure pertinente".

C'est aussi sous Christophe Bay que plusieurs personnels de la préfecture attaque le journal L'Echo pour diffamation. Une "démarche personnelle des agents" avait toujours assuré le préfet. Christophe Bay n'était finalement resté qu'un an et demi en Périgord. Selon Le Figaro il est aujourd'hui dans un bureau du Parlement européen en France. Avant dans les prochains mois, de devenir peut-être l'homme fort de la campagne de Marine Le Pen ?