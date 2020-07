Le Grau du Roi plus héraultais que gardois ? Laurent Chalard, géographe s'interroge sur la pertinence du découpage des départements datant de la Révolution et selon lui le Grau du Roi devrait entrer dans l' Hérault.

Et si l'Hérault récupérait le Grau du Roi ?

C'est un pavé dans le vidourle que Laurent Chalard vient de jeter. Ce géographe a mené une étude sur le découpage des départements français, vieux de 230 ans, "un découpage qui reste globalement pertinent aujourd'hui" selon lui mais il a noté quelques "anomalies": comme le fait que le Grau du Roi soit dans le Gard, pour Laurent Chalard , le Grau du Roi a sa place dans l' Hérault .

Déjà en 1790 les Révolutionnaires ont hésité

"Déja en 1790, les révolutionnaires se sont posés la question et pensaient mettre le Grau du Roi dans l'Hérault tout simplement parce qu'il y avait une logique territoriale, mais à cette époque, le commerce maritime était très important et il a été décidé de laisser un accès à la mer au département du Gard "explique le géographe .

Les explications de Laurent Chalard Copier

La baie d' Aîgues Mortes

" Aujourd'hui la logique est différente, surtout depuis la mission racine et la création de la Grande Motte, les deux communes sont dans la continuité l'une de l'autre", ajoute le géographe. Un point de vue que partage le maire de la Grande Motte Stefan Rossignol, qui prône un rapprochement des deux intercommunalités , celle du pays de l'Or qu'il préside et la communauté de communes Terres de Camargue, " Il y a une vraie cohérence territoriale de Palavas au Grau du roi, d'ailleurs elle existe déjà c'est ce que l'on appelle la baie d' Aigues Mortes, explique Stefan Rossignol ,"les quatre ports de plaisance ensemble représentent 10 000 anneaux, un atout nautique et économique majeur."

Stefan Rossignol prône un rapprochement entre les deux intercommunalités Copier

Plutôt Montpellier que Nîmes

Reste à savoir ce qu'en pensent les habitants du Grau du Roi ? Beaucoup reconnaissent qu' en terme de consommation, de loisirs, ils viennent plus à Montpellier qu'à Nîmes, quant à la culture, l'identité alors là , les graulens se définissent comme camarguais .