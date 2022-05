Et si la baignade dans la Loire était à nouveau autorisée en Touraine ?

Les anciens s'en souviennent bien sûr. Cette plage sur la Loire en bas de Ste-Radegonde prise d'assaut chaque été par les Tourangeaux. " A cette époque, dans les années 60, il y avait là-bas près de 2 000 baigneurs chaque jour d'été", raconte Jérôme Baratier, le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours.

Seulement voilà, ce spot a disparu fin des années 60. Avec notamment la construction de l'autoroute A 10 dont le pont au-dessus de la Loire passait à cet endroit.

19 enfants noyés dans la Loire près d'Angers en 1969, l'une des noyades les plus tragiques de l'histoire en France ", Jérôme Baratier

Et puis ce drame dans le Maine-et-Loire, le 18 juillet 1969 à Juigné-sur-Loire, lorsque 19 enfants d'un centre de loisirs meurent noyés après avoir été emportés par le courant suite à l'effondrement d'un banc de sable. "C'est l'une des noyades les plus tragiques à l'échelle nationale et ce traumatisme est encore vif là-bas."

Depuis les années 70, la baignade est désormais interdite quasiment tout au long de l'axe ligérien. " Excepté dans le Maine-et-Loire, où chaque été, il existe deux lieux de baignades dans la Loire qui sont autorisés et surveillés", précise Jérôme Baratier.

Danger des culs de grève, des bactéries, préservation du milieu naturel

"Aujourd'hui, cette interdiction générale est de moins en moins compréhensible, d'une part parce qu'elle n'est pas expliquée et d'autre part avec un réchauffement climatique qui va amener un besoin de fraîcheur l'été".

Voilà pourquoi l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours s'est emparée du dossier. " En tout cas on essaie de mesurer à quelles conditions on pourrait lever cette interdiction générale", poursuit son directeur Jérôme Baratier.

La Loire est un fleuve vivant. On n'est pas dans une piscine. Il faut connaître ses dangers et la fragilité du milieu", Jérôme Baratier

"D'abord, il faut prendre en considération que la Loire est un fleuve vivant. Donc oui, ce fleuve a certaines portions, ou certains moments dans lesquels il est dangereux comme les phénomènes des culs de grève ( lorsque un banc de sable se dérobe sous vos pieds ). Dangereux aussi par rapport aux maladies et bactéries que la Loire peut véhiculer à certains moments de l'année.

Se baigner dans la Loire, c'est donc connaître ses dangers mais c'est aussi connaître la fragilité du milieu. On n'est pas dans une piscine, on n'est pas dans un milieu aseptisé. Mais on est dans un endroit où des espèces protégées nichent, avec un écosystème extrêmement précieux et fragile. Notre travail est donc de déterminer le mode d'emploi du bon retour de la baignade en Loire.

Nous serions favorables à lever cette interdiction générale mais uniquement à certains endroits à définir"

Pour l'instant, on partirait plutôt sur l'idée de ne pas lever l'interdiction générale mais de l'expliquer et pouvoir la lever en certains points pour pouvoir retrouver ce goût de l'eau qu'on a perdu depuis une cinquantaine d'années. Maintenant, à chacun de se saisir de cette enquête pour faire avancer le sujet."