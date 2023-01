Et si la foire de Lessay devenait payante ?

La foire Sainte-Croix de Lessay attire des centaines de milliers de spectateurs, chaque année au début du mois de septembre. Temps fort incontournable de la rentrée, il est devenu au fil des ans, avec des contraintes de sécurité accrues, un événement difficile à organiser et surtout, très coûteux.

ⓘ Publicité

Une facture de 350 000 euros en hausse constante

L’organisation de la foire repose sur les services municipaux et coûte 350 000 euros. Les parkings et les toilettes étant gratuits, et la ville ne recevant pas d’aide de l’Etat, ce coût doit s’équilibrer par les droits de place des exposants. Si la Foire a longtemps été bénéficiaire, elle l’est de moins en moins. En 2022, le bénéfice n’a été que de 14 000 euros.

Dans un communiqué, la mairie pointe du doigt l'augmentation des coûts liée à "l’augmentation du nombre de toilettes ou des déchets, l’achat et l’aménagement des parkings, les canalisations souterraines, l’installation du wifi, l’électrification du site et les différentes mises aux normes obligatoires. Les charges courantes ont également augmenté : présence facturée de la gendarmerie, des pompiers, des militaires, de la Croix-Rouge, et surtout de la Sécurité Privée".

La ville de Lessay cherche donc de nouvelles recettes pour conserver l’équilibre budgétaire d'une foire qui représente aujourd'hui 10% du budget de fonctionnement de la commune. Actuellement, les seules rentrées d’argent sont les droits de place des exposants, ce qui ne suffit plus. C'est avec cet objectif de trouver la meilleure solution de financement que la municipalité a décidé de recueillir l’avis des habitants par le biais d’une consultation écrite. Chaque foyer va recevoir dans sa boîte aux lettres un questionnaire relatif à des choix de nouvelles rentrées d’argent : faut-il rendre la foire payante pour les visiteurs ? Faut-il augmenter les droits de place des exposants ? Faut-il la faire sponsoriser ?

Pas question que l'événement coûte un euro aux habitants

Dans le contexte économique actuel marqué par l'inflation dont souffrent les habitants, la mairie s'est fixée une ligne rouge : "pas question que la foire coûte un euro aux habitants, pris sur le budget général. Cet évènement doit s'autofinancer". A travers la réflexion en cours, l'équipe municipale indique vouloir préparer l'avenir et faire en sorte que la foire "reste un atout pour la commune et non qu'elle se transforme en fardeau coûteux. En tant qu’élus, notre responsabilité est de transmettre un évènement aux finances saines".

Le questionnaire préparé par les élus sera distribué aux habitants dès le dernier week-end de janvier et sera à retourner à la mairie avant le 12 février. Il pourra être déposé directement à la mairie mais aussi dans les bars, les boulangeries ou la médiathèque de la commune. Il peut être également renvoyé par mail à l'adresse foire@lessay.fr .

Les habitants sont les premiers consultés par la municipalité qui précise que les exposants seront aussi questionnés. Les visiteurs de la foire pourront aussi faire connaître leur point de vue via un sondage en ligne. Autant de réponses qui nourriront la réflexion du Conseil municipal.