Et si La Plagne participait aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026 ?!

La Plagne, La Plagne-Tarentaise, France

Rien d'officiel pour l'instant mais La Plagne va proposer à nos voisins italiens de mettre à disposition la piste de bobsleigh savoyarde pour les JO 2026 qui viennent d'être attribués à Milan/Cortina d'Ampezzo.

La piste de bobsleigh est l'infrastructure qui coûte le plus cher lors des jeux d'hiver. Par exemple les Russes ont déboursé près de 650 millions d'euros pour la piste de Sotchi en 2014.

Une piste de bobsleigh coûte plus de 600 millions d'euros

Les Italiens n'ont plus de piste en état de fonctionnement selon Alain Bessard, le directeur technique de la piste de bobsleigh de La Plagne. «La piste construite à Turin pour les JO de 2006 n’est plus en activité. Quant à Cortina d’Ampezzo, la piste date des jeux de 1956, elle n’était pas réfrigérée à l’époque, il faut donc en construire une nouvelle » affirme Alain Bessard. Vu le prix de construction et la difficulté de maintenir cet équipement en service après les JO, La Plagne tend donc la main aux Italiens pour mutualiser les moyens.

La piste de La Plagne fait partie des rares exceptions

La piste de bobsleigh de la Plagne a été construite pour les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. Près de trente ans après elle fonctionne toujours, c’est assez rare. Selon Alain Bessard, « celle de PyeongChang n’a pas rouvert après les jeux, Turin 2006 ne fonctionne plus depuis quelques années, Lillehammer a des soucis financiers, Calgary n’est pas sûr d’ouvrir la saison prochaine etc. Les jeux représentent seulement trois semaines de la vie d’une piste, à ce titre on peut être très fier que la piste de La Plagne existe toujours après trente ans de bons et loyaux services ».