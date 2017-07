Et si le fauve, aperçu en Mayenne, était désormais en vadrouille dans la Manche ?

Un gros chat ? Un lynx ? Un puma ? Un lion ? Les témoignages se multiplient dans les départements de la Mayenne et de la Manche. Un gros félin se promènerait en liberté. Des signalements pris très au sérieux mais toujours aucune trace de la bête selon nos confrères de France Bleu Cotentin.

Le mystère reste entier malgré les investigations sur le terrain débutées vendredi dernier dans la Manche, après un double témoignage visuel dont celui d'un gendarme en civil qui a indiqué avoir vu un gros félin couleur sable. Des recherches ont donc débuté, au sol, mais aussi avec le renfort d'un hélicoptère autour de Villedieu-les-Poêles où les signalements ont été recueillis. Recherches vaines mais reprises hier soir, dimanche 30 juillet, après un nouveau signalement dans le secteur de Canisy, à une trentaine de kilomètres plus au nord. Là encore aucune trace de l'animal. Les parcs, cirques et zoos de la région n'ont signalé aucun pensionnaire manquant. Et si l'animal existe réellement, les autorités supposent qu'il s'agit d'un félin détenu de manière illicite par un particulier, ce qui expliquerait l'absence de déclaration de perte. A l'heure qu'il est en tout cas, les gendarmes excluent l'hypothèse d'un lion trop vorace. On aurait forcément retrouvé des carcasses de ses proies. C'est donc l'hypothèse d'un lynx ou d'un puma concolor qui est privilégiée et c'est à rapprocher des signalements intervenus la semaine dernière en Mayenne, du côté de St-Jean-sur-Erve et Forcé. Pour l'instant, rien ne permet d'assurer qu'il puisse s'agir du même félin.