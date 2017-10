Et si le Tour de France 2018 passait en Mayenne ?

Ni départ, ni arrivée prévus dans le département. Mais un passage du peloton en Mayenne lors de l'étape Fougères-Chartres est tout à fait possible.

Le département de la Mayenne devra encore patienter un an ou deux avant d'obtenir d'ASO, l'organisateur de la Grande Boucle, un départ ou une arrivée ou les deux. Cela dit, en 2018, il est possible que le peloton passe quelques heures chez nous. Une traversée du département n'est pas à exclure car une étape entre Fougères et Chartres est prévue le 13 juillet. Et entre les deux villes, il y a la Mayenne. On en saura plus ce matin lors de la présentation officielle du parcours 2018.