Et si le triathlon de Laval n'avait pas lieu en 2019 ?

Il n'est pas certain du tout que le triathlon de Laval se déroule en 2019 alors que l'événement a fêté sa 30e édition en mai dernier. La commune de Changé, traversée par le circuit du parcours vélo, n'a pas donné son accord.

Laval, France

Les dirigeants de Laval Triathlon, le club qui organise l'épreuve lavalloise, n'ont pour l'instant pas déposé leur dossier de manifestation auprès de la fédération française de triathlon. Depuis près de trente ans, un triathlon est organisé dans la principale ville du département et cette journée d'épreuves se déroule généralement le dernier week-end de mai. Mais si l'édition 2019 est compromis, c'est que les organisateurs doivent faire face à plusieurs freins.

Des contraintes liées au plan Vigipirate

Le Festival des 3 Eléphants doit se tenir ce même week-end de mai et surtout, il y a les fortes contraintes liées au plan Vigipirate. La préfecture de la Mayenne aurait demandé à la ville de Changé (où passe le circuit vélo) de prendre un arrêté complet de circulation dans le centre-bourg de la commune, suite aux incidents survenus lors de la dernière édition. Et c'est là que ça coince, car la municipalité de Changé ne veut pas bloquer totalement la circulation des véhicules pendant toute la journée de l'épreuve.

Face aux difficultés rencontrées, les organisateurs étaient prêts à jeter l'éponge. Mais depuis quelques jours, ils réfléchissent à d'autres alternatives : changement de parcours, changement de lieu de l'épreuve mais aussi un changement de date (le mois de septembre est envisagé).

La municipalité de Changé se veut rassurante

Selon l'adjointe au maire chargée des sports, Sylvie Filhue, "la commune essaie de trouver une solution et je suis convaincue qu'on va y arriver". La question doit être évoquée lundi prochain en bureau municipal et une réunion entre les élus changéens et les représentants de Laval Triathlon est programmée le lendemain, mardi.

En mai dernier, c'était la 30e édition du triathlon de Laval qui réunit chaque année de nombreux participants et un public fidèle autour du square de Boston. Y'aura-t'il une 31e édition ? Réponse peut-être dans les prochaines semaines.