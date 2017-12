Les commerces du centre-ville d'Orléans vont-ils ouvrir tous les dimanches? Le maire d'Orléans en a la volonté. Mais lundi après-midi, le conseil municipal n'est pas encore allé aussi loin. Il a voté la possibilité aux commerçants d'ouvrir 8 dimanches pour 2018, c'est un de plus que cette année.

Orléans, France

Les commerces du centre-ville d'Orléans vont-ils ouvrir tous les dimanches? Olivier Carré, le maire d'Orléans en a la volonté. Mais lundi après-midi, le conseil municipal n'est pas encore allé aussi loin. Les élus ont voté la possibilité aux commerçants d'ouvrir huit dimanches pour 2018, c'est un de plus que cette année. La ville d'Orléans a, un temps, envisagé de déposer en préfecture du Loiret un dossier de classement de l'hyper centre-ville en zone touristique avant la fin de l'année 2017. La mairie a refréné ses ardeurs. Les commerçants n'en voit pas pour le moment l'utilité comme Sylvie Chéfaroudi, qui tient une boutique de prêt à porter : "ça ne sert à rien pour le moment, je ne peux pas travailler 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24. Travaillons d'abord sur l'essentiel, faire revivre le centre-ville en semaine. Sinon pourquoi pas les banques, la mairie, les mairies, les esthéticiennes! Il faut se poser les vraies questions."

Les commerces de la rue des halles peuvent déjà ouvrir tous les dimanches

Il y a une petite zone à Orléans, où les commerçants peuvent déjà ouvrir tous les dimanches. C'est la rue des Halles, le secteur - place de Loire - est classé en zone touristique. Pourtant, les ouvertures dominicales y demeurent exceptionnelles. C'est pourquoi "élargir le périmètre doit se faire dans la concertation et avec un projet touristique global," explique le maire, Olivier Carré, "il faut qu'on ait une vision d'Orléans qui est en train de s'ouvrir aux touristes, ils sont de plus en plus nombreux." "C'est une chance," ajoute-t-il, "alors une des clés, c'est l'accueil des touristes, notamment le week-end."

"l'ouverture des magains le dimanche passe par le développement du tourisme", selon le maire d'Orléans, Olivier Carré Copier

La mairie n'abandonne pas son projet

Ce serait également une solution pour lutter contre une double concurrence : les achats sur Internet et la livraison des colis par Chronopost. Par ailleurs, la clientèle se dirige aussi vers les centres commerciaux en périphérie, et eux, n'attendent pas pour ouvrir le dimanche, c'est désormais le cas de deux hypermarchés : après Auchan, Saint-Jean-de-la Ruelle, c'est celui d'Olivet qui ouvre depuis quelques mois ses portes le dimanche matin.

Cela va prendre plus de temps qu'espéré par la mairie

François Foussier, l'adjoint aux commerces espérait que le dossier soit bouclé avant la fin de cette année 2017 pour le remettre au préfet et qu'il puisse rendre sa décision au cours du 1er trimestre 2018. La concertation va donc durer. Ce qui n'est pas pour déplaire à Alexandre Viana de Sa, le nouveau président des Vitrines d'Orléans : "Ce dossier n'est pas une priorité. Attachons-nous déjà à ouvrir nos magasins pendant midi, mais s'il y a un projet global avec l'office du tourisme, les tours opérator et les restaurateurs, pourquoi pas! " En attendant que les commerces du centre-ville soient ouverts tous les dimanches, sachez qu'en 2017 à Orléans, les commerces auront pu ouvrir 7 dimanches. Sur le seul mois de décembre, cela en fait 5 dont les 24 et 31 décembre prochain.