Et si les communes du Limousin ouvraient des locaux pour la pause déjeuner des employés du BTP ?

"Manger à la gamelle", on sait faire dans le BTP. Mais quand l'hiver arrive et que les températures dégringolent, c'est tout de suite plus problématique quand il s'agit de déjeuner dehors. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'espace pour se restaurer sur tous les chantiers. Et comme les restaurants sont fermés, bon nombre d'employés notamment du BTP se débrouillent comme ils peuvent au moment de casser la croute.

On n'est pas très écolos en ce moment

Comme sur ce chantier de voirie dans le secteur du Mas Loge à Limoges où la barraque de chantier n'est pas assez grande pour accueillir les six employés dans le contexte de la Covid-19 et des gestes barrières. Pour eux, les véhicules font office de cantine. "Certains viennent avec leur véhicule personnel. Moi je mange dans mon fourgon. On démarre pour avoir un peu de chauffage. On n'est pas très écolos en ce moment" s'excuserait presque Mathieu, le chef d'équipe.

Ce problème oblige la filière à trouver des solutions. "Au printemps, il faisait bon. Manger un sandwich dans la nature, dans un parc à Limoges ou à côté du chantier, ça allait. Mais en cette saison, ça devient très désagréable et même pas normal" estime Alain Ravanne, le président en Limousin de la Capeb, syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. Les Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics se mobilisent aussi. Cette dernière a d'ailleurs passé un accord en Creuse pour que des communes ouvrent des locaux à leurs salariés en cas de besoin.

Plusieurs communes déjà favorables à l'idée d'ouvrir un local

En Haute-Vienne, cela va également se mettre en place notamment à Boisseuil où un arrêté municipal a été pris vendredi dernier pour ouvrir sur demande la salle polyvalente à partir de la rentrée du 4 janvier. "On souhaite que la commune s'associe vraiment et aide ces professionnels qui travaillent déjà à l'extérieur la journée. Leur donner un petit coup de main et se reposer au chaud le midi, ça nous parait complétement légitime" explique le maire Philippe Janicot. D'autres villes comme Limoges ou Saint-Priest Taurion sont prêtes à en faire de même. Aux entreprises d'exprimer leurs besoins.