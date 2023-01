Et si les meilleurs cuisiniers de cantine étaient à Albi ?

C'est l'équivalent du Bocuse d'or pour la restauration collective, le prix Gargantua vient de se jouer au salon Sirha, le Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation de Lyon.

Et la ville d'Albi a remporte la troisième place, la médaille de bronze de ce concours Gargantua. Les cuisiniers tarnais Stéphane Baumard et Nawad Mohamed sont donc parmi les tous meilleurs cantiniers de France et en tout cas les meilleurs d'Occitanie qu'ils représentaient. Le tout lors d’un concours avec chronomètre et présentation presque comme dans Top-Chef.

Hamburger occitan de rumsteck

Ils ont présenté lors du concours, devant un jury de MOF, un hamburger occitan de rumsteck et une pascade (crêpe aveyronnaise) à la pomme façon omelette norvégienne. Un menu que les crèches, les écoliers, les personnes âgées bénéficiant du portage des repas pourront le déguster le 16 mars prochain.

Stéphane Baumard est cuisinier à la cuisine d’Albi depuis décembre 2018, il est en charge de la préparation des plats cuisinés des viandes et des légumes. Il forme et travaille avec Nawad pour ce concours depuis octobre 2022, dans un premier temps pour les phases de sélection en Région puis la demi-finale à Paris. Mohamed Nawad est un agent en insertion de l’association Regain Albi qui travaille à la cuisine d’Albi depuis plus d’an. Il est chargé du traitement des légumes frais.

3600 repas par jour

Certes, les Albigeois sont troisièmes, mais c'était la seule vraie cuisine collective sur le podium. Devant eux, des lycées hôteliers qui travaillent pour des plus petites structures. La cuisine centrale d'Albi sert 3600 repas tous les jours. Elle a été conçue avec une capacité de production pouvant aller jusqu'à 6000 repas jour. Depuis fin 2022 , certaines communes de l’agglomération de l’Albigeois et des communes voisines (Cagnac les mines, Lamilarié) ont rejoint l’entente de la cuisine d’Albi pour pouvoir fournir des repas à domicile aux personnes âgées ou aux écoliers de leur territoire.

Cet équipement a permis de mettre en place et développer des circuits courts par la contractualisation avec les producteurs locaux et la création d'une légumerie pour traiter des légumes frais et bio souvent locaux. La cuisine centrale travaille avec plus de vingt producteurs locaux.