Rien de neuf en 2018. C'est un défi lancé par l'association Zero Waste France, pour nous inciter à consommer autrement. Alors peut-on vraiment passer une année sans acheter aucun objet neuf en Côte-d'Or ou en Saône-et-Loire ? C'est ce qu'on va voir.

Et si en 2018, on décidait de ne pas acheter d'objets neufs ? Rien de neuf en 2018, c'est un défi lancé par Zero Waste France pour nous faire réfléchir sur nos manières de consommer. Ca ne veut pas dire qu'on ne peut rien acheter. Mais qu'on peut peut-être réutiliser, recycler, acheter d'occasion selon nos besoins.

Evidemment, il n'est pas question d'acheter une brosse à dents d'occasion. Le défi ne s'applique pas aux produits alimentaires et aux produits d'hygiène. Mais si les Côte-d'Oriens ont du mal à s'imaginer passer une année entière sans acheter d'objets neufs, certains ont déjà de bons réflexes.

Les allées d'Emmaüs à Norges-la-Ville par exemple, ne désemplissent pas le weekend. On y trouve de tout, du bibelot à la table de salle à manger, en passant par des poutres de bois, des baignoires, des vêtements et des valises. Certains viennent y chiner une perle rare, mais d'autres sont là pour des objets du quotidien : "un râteau et une binette, parce que c'est vraiment pas cher." Ils viennent ici par manque de moyens, par soucis d'économie, parce qu'ils réfléchissent à l'écologie, ou juste pour le plaisir.

Pour l'électroménager, c'est vers Envie qu'on peut se tourner. L'entreprise solidaire rénove des machines à laver, des gazinières, des frigos, qui sont à moindre prix, et garantis pendant un an.

Si vous avez besoin d'un nouveau vieux vélo, il n'y a que l'embarras du choix, entre la Rustine, la Bécane à Jules, Bourgogne Bike, etc.

Envie d'un bon bouquin ? Si vous êtes du genre à ne jamais relire ceux que vous avez achetés, pensez aux bibliothèques, aux boîtes à livres, ou encore au magasin Gibert Joseph.

Pour les vêtements, certains préfèrent les friperies, les dépôts-ventes et les brocantes.

Et puis un peu partout, il y a des initiatives, comme le salon de thé Castel Saveurs à Chalon-sur-Saône : ici tout est à vendre, la vaisselle, les meubles, la déco. Pour la gérante Katia Bader, "c'est un mode de vie, et tout le monde s'y retrouve. On a assez de ressources avec tout ce qu'on a déjà crée."

Le but de ce défi n'est évidemment pas de tuer les petits commerçants. Mais en période de soldes et donc - parfois - d'achats compulsifs, quand on sait qu'il faut 8000 litres d'eau pour produire un seul jean, sans parler des produits toxiques, ça vaut parfois le coup de se poser des questions.

