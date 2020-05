Des dons de congés payés pour remercier les soignants mobilisés depuis des semaines dans les hôpitaux : c'est la proposition d'une centaine de parlementaires de la majorité. Parmi eux, le deputé de l'Indre François Jolivet et ses collègues du Cher, François Cormier-Bouligeon et Loïc Kervran.

Et si pour remercier les soignants, on leur faisait un don de congés payés ou RTT ?

C'est le député LREM du Cavaldos Christophe Blanchet qui est à l'orgine de cette proposition : et si pour remercier les personnels soignants, on leur faisait un don de congés payés ou RTT ? La proposition, soutenue par une centaine de parlementaires de la majorité vient d'etre présentée au gouvernement dans un courrier adressé il y a quelques jours à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le député de l'Indre François Jolivet et ses collègues du Cher François Cormier-Bouligeon et Loïc Kervran font partie des signataires. Pour eux, il est important "de prendre en compte les applaudissements que les français adressent chaque soir, depuis leur fenêtre, à leurs soignants...notre devoir est de faire en sorte que rien ne fasse obstacle à la fraternité et de permettre l'exercice de la solidarité".

Le dispositif imaginé, offrirait la possibilité, pour les salariés qui le souhaitent dans le public comme dans le privé "de faire don d'une partie de leurs congés payés ou RTT au bénéfice de ceux qui luttent en première ligne contre le COVID-19. Ces jours de congés ainsi récupérés, uniquement sur la base du volontariat , constituerait une somme qui serait être redistribuée sous forme de chèque-vacances au personnel soignant". La proposistion est présentée ce mardi à l'Assemblée Nationale par le député Christophe Blanchet.