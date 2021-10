"Et si on statuait ?" : Rouen lance la concertation sur la place des femmes dans l'espace public

Il a fallu que l'empereur descende de son piédestal pour que l'on s'interroge sur la place des femmes dans l'espace public à Rouen. La statue de Napoléon, installée depuis des lustres sur la place de l'Hôtel de Ville, est partie en restauration. Et le maire, Nicolas Mayer-Rossignol, a proposé de l'installer ailleurs à son retour et de la remplacer par la statue d'une figure féminine.

L'avocate et féministe Gisèle Halimi tient la corde. Mais l'idée du maire de Rouen a fait bondir quelques élus de l'opposition municipale et sans doute les admirateurs de l'empereur. Pour élargir et sans doute clore le débat, la municipalité lance donc une concertation sur la place des femmes dans l'espace public. "Il ne s'agit pas de déboulonner la statue de Napoléon, ni de la cacher ou de réviser l'Histoire. Mais de s'interroger sur son implantation future et surtout sur l'opportunité qui nous est offerte de donner au femmes une place bien plus importante sur la place de l'Hôtel de Ville, symbole par excellence de la démocratie et de la République au niveau local" indique le communiqué de la ville.

La concertation, baptisée "Et si on statuait ?" débutera donc le 16 octobre, par la première d'une série de 4 conférences :

Oui, les femmes rouennaises sont entrées dans l'Histoire ! (le 16 octobre)

Napoléon, entre ombre et lumières (le 10 novembre)

Retour sur la restauration de la statue et les archives historiques (le 17 novembre)

Démocratiser la mémoire ? conférence de clôture (le 1er décembre)

Des visites culturelles autour de l'histoire statuaire rouennaise et des ateliers citoyens pour réfléchir au projet de renaturation du parvis de l'Hôtel de Ville sont prévus, et un espace de contribution a été ouvert sur le site rouen.fr pour permettre à chacun de déposer des propositions.

une votation citoyenne sera organisée à l'issue, pour clore la concertation, ouverte à tous les rouennais et rouennaises. En attendant, des œuvres éphémères pourraient trouver place sur le socle libéré par Napoléon 1er. Une réflexion est lancée en ce sens entre les Musées Métropolitains, le Centre Pompidou et le Sprengel Museum de Hanovre.

Vous trouverez toutes les informations sur cette concertation sur rouen.fr/femme-espace-public