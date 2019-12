PHOTOS - Miss France 2020 : et si une Biterroise était couronnée ce week-end ?

Mr et Mme Caussanel

Montblanc, France

La Biterroise Lucie Caussanel fait partie des 30 candidates à espérer décrocher le titre de Miss France 2020. Cette jeune femme de seulement 18 ans, née en 2001 à Fréjus dans le Var, vit encore chez ses parents à Montblanc, près de Béziers. L'été dernier, Lucie a été élue Miss Languedoc-Roussillon après avoir été élue Miss Béziers au printemps. Pourtant, il y a un an, elle n'imaginait pas vivre cette belle aventure.

Inscrite à son insu à l’élection de Miss Béziers par sa sœur

Sa grande sœur Lisa, 20 ans, l’a inscrite sans le lui dire, trois jours avant le concours de Miss Béziers en avril 2019. C’est un peu à cause ou grâce à elle que la vie de Lucie a ensuite été bouleversée.

"C'était un rêve impossible pour elle. Elle doutait d'elle. Elle avait toujours voulu le faire, mais sans oser franchir le pas. Je suis fière de son parcours."

Se montrer, se mettre en avant ce n'était pas son truc dit sa sœur Lisa Copier

Lucie a mis entre parenthèse ses études de médecine à Toulouse

Sa maman Sandrine, un peu anxieuse a quelques heures de l’élection, est si fière de sa fille. Lucie est issue d’une fratrie de cinq enfants.

Son papa Jean-Marie (originaire des Alpes-de-Haute-Provence) est chef d’entreprise à Balaruc-les-Bains d'une société d’embouteillage de bouteilles de vin et sa maman (originaire du Lot-et-Garonne) s'est occupée des cinq enfants du couple.

Depuis un mois, Lucie n’a pas revu ses parents. Elle est partie avec le comité Miss France pour préparer le concours avec les autres candidates à Tahiti.

"Je suis très étonnée de toute cette ferveur autour de cette élection'' dit la maman de Lucie Caussanel Copier

Une jeune femme timide et sportive

"Quand elle était enfant, garçon manqué, les filles à l’école se moquaient d’elle", précise sa maman. "Jusqu’à 13 ans, elle était toujours habillée en jogging" ajoute sa sœur Lisa. Quand elle a découvert YouTube, sa vie a basculé : "Elle a changé de look du jour au lendemain. Elle regardait des vidéos de filles qui se maquillaient."

La mairie de Montblanc a installé un grand écran dans la salle des fêtes pour que les habitants puissent suivre ce samedi à partir de 20h30 cette élection et soutenir ensemble Lucie, qui a suivi sa scolaire dans la commune, puis à Servian et au lycée de la Trinité à Béziers.

Lucie fait partie des 30 prétendantes à la succession de Vaimalama Chaves au titre de Miss France. L’élection se déroule ce samedi 14 décembre sur la scène du Dôme de Marseille et en direct sur TF1. Ses parents et ses quatre frères et sœur seront dans le public dans le carré VIP.

Lucie Caussanel dans les rues de Lille - Mr et Mme Caussanel

Lucie Caussanel (âgée de 5 ans) - Mr et Mme Caussenel