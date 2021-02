VIDÉO - Et si vous deveniez conciliateurs, ces "faiseurs de paix" de la justice du quotidien ?

Ces bénévoles représentent une étape indispensable de la chaîne judiciaire : les conciliateurs de justice. Il y en a 185 dans le Nord et le Pas-de-Calais, et il en faudrait une cinquantaine supplémentaires. Leur rôle : trouver des accords aux "petits" litiges du quotidien.

Leur rôle est encore méconnu alors qu'ils sont un maillon essentiel de la chaîne judiciaire : les conciliateurs de justice recrutent.

Ils sont 185 sur le ressort de la cour d'appel de Douai, c'est-à-dire le Nord et le Pas-de-Calais, ils sont bénévoles. Depuis une réforme de la procédure civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, il est obligatoire de passer par une conciliation, avant de saisir un juge. Les besoins risquent donc d'aller croissant. L'autorité judiciaire cherche à en recruter une cinquantaine.

Justice du quotidien

Les conciliateurs de justice, qui tiennent leurs permanences dans les mairies ou les points d'accès aux droits, sont saisis pour les "petits litiges", inférieurs à 5.000 euros. Des litiges qui parfois empoisonnent la vie. Les plus courants sont les conflits entre propriétaires et locataires, entre voisins, ou bien encore entre un particulier et un artisan ou un opérateur de téléphonie.

Pour Alain Lemaitre, conciliateur de justice depuis huit ans et demi auprès du tribunal judiciaire de Béthune, qui tient des permanences à Houdain et à Marles-les-Mines, c'est un rôle est bien éloigné de celui du juge : "Les gens qui viennent en conciliation recherchent une proximité, une qualité d'écoute, qu'ils ne trouvent pas nécessairement au tribunal. On emploie leur vocabulaire. Moi, dans un secteur minier, on me parle parfois en patois. Je comprends. Un juge n'a pas le temps de faire ça."

Rôle social

Le conciliateur estime qu'il a un rôle social : "On est un peu comme des assistantes sociales. J'ai l'habitude de dire qu'on est des faiseurs de paix. On recrée du lien social". En 2019, les conciliateurs de la région ont été saisis à 15.000 reprises, un chiffre en baisse en 2020, 11.000, sans doute un effet du confinement.

Du sur-mesure pour aller vers l'apaisement

Claire Fleury, une retraitée de la fonction publique très active, vient d'entamer sa sixième année en tant que conciliatrice de justice. Elle tient des permanences à Lille et à Saint-André. Selon elle, la qualité première à avoir, c'est l'écoute : "Certaines affaires se présentent sous de mauvaises augures. On essaie de trouver une brèche, et les choses se dénouent. Nous faisons du sur-mesure pour aller vers l'apaisement."

Démarche gratuite

La saisie du conciliateur de justice est gratuite. Les parties qui s'opposaient s'engagent à respecter l'accord trouvé, mais il n'y a rien de contraignant. D'ailleurs on est invité à une conciliation, pas convoqué. Une sur deux aboutit à un accord. Dans le cas contraire, soit le litige se règle de lui même, soit un juge est saisi.

Infos pratiques

Si vous êtes intéressés par la fonction de conciliateur de justice, vous pouvez envoyer un mail à : conciliateursdeshautsdefrance@gmail.com

Pour en savoir plus et trouver les permanences des conciliateurs de justice : le site national des conciliateurs