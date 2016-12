Et si vous donniez vos cadeaux indésirables au lieu de les revendre?

Si, au lieu de revendre vos cadeaux de Noël sur internet, vous en faisiez don à des associations? La pratique, courante en Angleterre, a encore du mal à se développer en France. Plusieurs associations proposent pourtant de récupérer les cadeaux indésirables.

Le pull de mamie, l'ordinateur dépassé ou le livre en double...Et si vous donniez les cadeaux de Noël que vous ne voulez pas plutôt que de les revendre sur internet? Plusieurs associations sont prêtes à recevoir vos dons pour les redistribuer ou les revendre pour financer des actions humanitaires. Exemple avec l'ONG Oxfam, implantée à Paris.

Livres, CD, DVD sont les bienvenus

Dans les deux boutiques parisiennes de l'ONG, situées dans les 11e et 14e arrondissements, les livres, les CD et les DVD et même les vinyles qui redeviennent tendance sont ici les bienvenus. En tout, quelque six mille articles tout de même sont présents dans les rayonnages, rangés comme dans une librairie classique.

Toutes les occasions sont bonnes

La pratique est encore peu courante en France, pas forcément encore entrée dans les moeurs des Français mais de plus en plus y viennent, notamment les jeunes générations, nous explique Yasmine, "plus sensibilisées aux dons et à l'idée de recycler, de donner une seconde vie aux objets". Les dons vont du simple livre à plusieurs cartons. Comme le dit la brochure de l'ONG, "toutes les occasions sont bonnes!" Ici, les livres, DVD et CD, quasi neufs, sont revendus pour la plupart entre 3 et 4 euros, ce qui rend aussi la culture accessible au plus grand nombre. Quant à l'argent récolté par les ventes, il sert ensuite à financer les actions humanitaires d'Oxfam.

La brochure éditée par l'ONG Oxfam en France pour présenter ses actions © Radio France - Fanny Lechevestrier

Infos pratiques :

Les deux bouquineries Oxfam à Paris sont situées au :

61, rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 11 heures à 19 heures.

8, rue Sainte-Ambroise, dans le 11e arrondissement. Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 11h30 à 19h30.

Vous pouvez déposer vos dons quand vous le souhaitez.