Et si vous faisiez vous-même vos produits cosmétiques ?

La tendance des produits "faits maison" s'attaque aux cosmétiques et aux produits d'hygiène. Fabriquer son déodorant, son dentifrice ou sa lessive, c'est devenu une habitude pour certains Côte-d'oriens. Des recettes écologiques, naturelles, et souvent économiques.

De l'huile de coco, du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs et quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà les ingrédients nécessaires pour réaliser un déodorant maison, en 5 minutes seulement et pour moins de 2 euros. C'est une recette parmi d'autres qui séduit de plus en plus tous ceux qui se méfient des produits allergènes, des phtalates, des parabens et autres perturbateurs endocriniens souvent pointés du doigt dans les produits cosmétiques.

Claire, dijonnaise de 25 ans, fabrique elle-même son dentifrice ou sa lessive "avec du savon de Marseille râpé, de l'eau, et du bicarbonate de soude. Un bidon de lessive naturelle dans le commerce, ça coûte au moins 8 euros, alors qu'avec quelques ingrédients seulement, je me fais 3 litres de lessive, c'est beaucoup plus économique."

Du déodorant naturel et fait maison © Radio France - Faustine Mauerhan

Quand on passe aux produits fait-maison, il faut accepter de changer un peu ses habitudes. Par exemple, même avec des huiles essentielles, la lessive sentira moins fort que celle qu'on achète dans le commerce. "C'est pareil pour le shampooing, explique Claire, ça mousse moins que les shampooings chimiques qu'on achète, alors au début ça fait bizarre, mais au final le résultat est le même : les cheveux sont propres."

Des produits multi-fonction

Faire soi-même ses produits d'hygiène, ou ses cosmétiques, c'est écologique et souvent économique. Parce que même si on achète des grosses quantités de matière première, les produits ont souvent plusieurs fonctions. On les trouve quasiment partout (sur internet, en supermarché, ou dans des boutiques spécialisées) et les recettes ne nécessitent pas toujours de multiples ingrédients. Bénédicte, la gérante de la boutique Miss Terre Verte à Dijon, qui organise des ateliers gratuits pour apprendre à faire ses cosmétiques détaille : "le bicarbonate de soude par exemple, sert pour le déodorant, le dentifrice, mais il peut aussi servir à nettoyer le sol, la cuvette des toilettes ou enlever les mauvaises odeurs dans le four." Même chose pour l'huile de coco, qui sert de base pour les crèmes et qui peut aussi s'appliquer telle quelle sur les jambes pour les hydrater. On peut même l'utiliser pour cuisiner.

Shampooing solide fait-maison © Radio France - Faustine Mauerhan

Attention : naturel ne veut pas dire inoffensif

Faire ses produits soi-même, c'est bien, mais attention à ne pas jouer au petit chimiste. "On peut faire des allergies à certaines plantes", rappelle Bénédicte, la gérante de Miss Terre Verte. Les huiles essentielles sont très concentrées, elles ne doivent pas être utilisées par les enfants, ni par les femmes enceintes pour la plupart d'entre elles. Il vaut donc mieux commencer par des recettes approuvées par des spécialistes, et en cas de doute, ne pas hésiter à prendre conseil dans les boutiques spécialisées ou chez votre pharmacien.