Et si vous mettiez votre chat à l’hôtel durant vos vacances ?

C'est toujours un casse-tête à chaque veille de départ en vacances : comment faire garder vos animaux ? Aujourd'hui, les solutions sont nombreuses, certains se sont même lancés dans l’ouverture d’un hôtel pour chats comme à Chavigny en Meurthe et Moselle

Qu'il s'agisse de garde à domicile, ou de mise en pension, de plus en plus de personnes ont fait de la garde d’animaux, une activité professionnelle. A Chavigny en Meurthe et Moselle, Claude Aubertin, infirmier à la retraite a rée, il y a six ans, un hôtel pour chats « le chat botté ». A 12 euros par jour, son établissement affiche complet pour l’été. « J’ai appelé ça hôtel car la prestation est de qualité. Mon concept, c’est un box, un chat. Je ne voulais pas créer de grandes pièces où sont entassées plusieurs bêtes, les animaux peuvent s’agresser, certains peuvent être traumatisés, je ne voulais pas de tout ça, chez moi, ils sont dans des lofts, chacun a sa couleur, sa nourriture et son câlin »

Le concept de l'hôtel de Claude Aubertin, c'est un box, un chat © Radio France - Mohand Chibani

La formule paraît attrayante et surtout rassurante pour les propriétaires de minous. L’hôtel pour chats de Claude Aubertin est mitoyen à la maison dans laquelle il vit. Située en pleine campagne, le calme et la sérénité sont garantis. « Je peux donc intervenir à tout moment » explique le retraité « mais le plus difficile, ce n’est pas de s’occuper des animaux, mais de rassurer les propriétaires. Lorsqu’ils viennent pour la première fois, ils culpabilisent de laisser leur animal alors qu’eux partent en vacances, ils me téléphonent donc souvent pour prendre des nouvelles. Lorsque l’animal n’est pas caché, je le prends en photo et je leur envoie »