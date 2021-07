Et si vous posiez vos valises à Bourges ?

La mairie va même plus loin en proposant un accompagnement aux personnes qui seraient tentés de venir vivre à Bourges. C'est l'opération " Bourges, vie nouvelle ". La ville va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux pour vendre la qualité de vie à Bourges : l'immobilier abordable, la vie culturelle, les espaces verts ( 50 mètres carrés par habitant) ... mais la concurrence des autres villes moyennes est forte. Il faut donc sortir du lot : " Il y a peu d'actions qui sont aussi fortes, aussi structurées que celle que nous lançons " insiste Yann Galut, maire de Bourges. " On a positionné une campagne de communication, on a positionné un service et une volonté de prendre les personnes qui se manifesteront, par la main pour les aider dans leur cheminement qui pourrait les conduire à Bourges. On est dans une ville à taille humaine. Mon objectif, c'est de démontrer que Bourges est la ville parfaite pour l'après covid."

500 personnes, une partie des forces vives de Bourges, ont participé à la soirée de lancement de " Bourges Vie Nouvelle " au prado. © Radio France - Michel Benoit

Bourges a élaboré une box d'accueil. Elle est vendue 99 euros aux entreprises qui pourront l'offrir à leurs nouveaux collaborateurs : " Il y a une dizaine d'offres, notamment des offres duo dans ce coffret d'accueil " détaille Constance Bonduelle, adjointe au maire, chargée de la promotion de la ville. " Il y a évidemment des produits locaux comme les sirops Monin, les lentilles du Berry, le chocolat Mercier. On a bien sûr travaillé avec les entreprises locales, mais ce n'est pas un coffret qui est vendu seul. Le plus important, c'est l'accompagnement qu'on propose. On a deux agents de la ville qui sont basés à la maison du commerce et qui répondront à toutes les demandes d'information sur Bourges. Elles pourront recevoir l'aide en tout d'une dizaine de personnes dans les services municipaux pour que chaque question trouve une réponse rapide. On veut mettre en place un vrai accompagnement personnalisé." Ce guichet unique achèvera peut-être de convaincre tous ces citadins de franchir le pas pour venir à Bourges. La mairie attend également que chacun, à son niveau (entreprise, association, acteur culturel) accompagne ce mouvement.