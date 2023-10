Et si vous veniez travailler avec votre chien ? Retour d'expérience à Montpellier

Ce mercredi 4 octobre c'est la journée mondiale des animaux mais c'est aussi la première semaine nationale du chien.

Et si votre fidèle compagnon pouvait vous accompagner au travail ? C'est ce que propose la Centrale Canine qui invite, du 1er au 8 octobre, les entreprises et institutions françaises à s'initier au "pets at work" (animaux au travail). Près de 4 Français sur 10 aimeraient que les chiens soient davantage acceptés sur leur lieu de travail.

"De la joie et du sourire"

Les premiers convaincus sont les propriétaires de chiens eux-mêmes rencontrés à Montpellier. "Ça permet, d'une part, à l'animal de ne pas rester tout seul chez lui toute la journée, et ça permet d'avoir plus facilement du lien social entre les collègues. C'est la garantie d'une meilleure ambiance et de plus de bonne humeur dans le travail" explique Pauline. Christian, un patron de restaurant vient travailler avec son chien, abonde : "c'est du bonheur, c'est du sourire. C'est de la joie pour tout le monde, pour les employés, pour les clients, pour moi. Et puis pour le chien aussi, au moins il n'est pas tout seul." Beaucoup de propriétaires sont, comme lui, convaincus que la présence d'un chien au travail favorise le bien-être.

Des inconvénients ?

"Mais après, il y a des inconvénients, comme les chiens qui sont dominants, qui n'acceptent pas les êtres humains ou qui n'acceptent pas les autres races de chiens." ajoute Assia. Certains propriétaires ont d'ailleurs déjà demandé à leur patron, comme Cathy. "Il m'a dit c'est impossible ! Le chien risque de faire des excréments. C'est une question d'hygiène, mais là où je travaille, il y a des gens qui sont plus sales que les chiens.".

A Montpellier, Amel Hadri, patronne de l'entreprise Inits Pharma Audit , quartier Antigone, accepte que ses 22 salariés viennent travailler avec leur chien. Elle est la première à donner l'exemple puisqu'elle amène tous les jours ses trois chiens depuis 13 ans, un petit batard, un teckel et un cocker Coline. "Moi, ça m'apporte de la sérénité parce que je sais qu'ils ne sont pas seuls à la maison en train de faire des bêtises. Ça m'apporte aussi l'obligation de les sortir parce que sinon, on a tendance à rester enfermés dans le bureau. Et puis ça me fait ma petite balade quotidienne à moi aussi. Et ça apporte une dédramatisation des choses. Les chiens sont très sensibles. Ils sentent que la situation est tendue ou quand la personne est moins bien, ils ont tendance à aller voir les gens, à faire un câlin. Donc ça apporte l'obligation de relativiser les choses. Ça nous oblige à sortir de nos bulles respectives."

Et les salariés non seulement ont accepté la présence des chiens mais ne peuvent plus s'en passer à l'image d'Amandine qui travaille chez Inits Pharma Audit depuis sa création. "Quand on travaille sur quelque chose d'un peu compliqué, et qu'on a le moral qui commence à descendre, on tourne la tête, on voit un toutou, on l'appelle et on fait un petit câlin, on le prend sur les genoux, ça donne le sourire et la machine repart. Je trouve que c'est très convivial, Finalement, on se sent presque comme à la maison. Ça détend. Quand Amel n'est pas là ou qu'elle vient sans les chiens, il manque quelque chose. Si je devais changer d'entreprise, peut être que ça me manquerait."

La patronne de l'entreprise le reconnaît, la présence de ses chiens peut surprendre, mais tout le monde finit par s'y faire.

"C'est un peu déconcertant quand on est en réunion avec des personnes externes à la société et qu'il y a un chien qui arrive, qui monte sur une chaise ou qui se couche au pied du bureau. Donc ça peut déconcerter les personnes de l'extérieur. Mais nous, on n'a pas de problème à avoir le chien, à le caresser en même temps qu'on présente un projet. Donc ce n'est pas du tout problématique." A ce jour, un seul salarié de l'entreprise a franchi le pas de venir lui aussi travailler avec son chien.

