Et si vous vous faisiez vacciner avec les rugbymen du Sporting Club Albigeois ?

La campagne de vaccination ralentit en France alors que le variant Delta gagne du terrain en pleines vacances d'été. Pour inciter les habitants à se faire vacciner, des opérations médiatiques sont mises en place dans différents départements. Dans le Tarn, les joueurs du Sporting Club Albigeois iront se faire vacciner et signer des autographes le mardi 13 juillet au centre de vaccination du parc des expositions d'Albi.

Les joueurs du SCA qui ne sont pas encore vaccinés recevront leur dose et en profiteront pour partager un moment avec les néo-vaccinés en salle d'attente post-vaccin. Un moment de partage au cours duquel les rugbymen dédicaceront des posters. A ce jour, 5 joueurs du groupe professionnel et du centre de formation ont finalisé leur processus de vaccination, 7 l'ont initié et 23 joueurs ne l'ont pas encore entamé.

Cette opération du SCA est organisé avec la Préfecture du Tarn, l'Agence régionale de santé et le Centre de vaccination du parc des expositions d'Albi. Rendez-vous de 13h30 à 17h30.

Les autorités rappellent que la vaccination simplifiera l'accès au Stadium dès la reprise des matchs. En effet, à ce jour, l'accès aux évènements de plus de mille personnes nécessite un pass sanitaire.