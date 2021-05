Et vous, vous la voulez comment la place de la Comédie à Montpellier ?

La grande consultation lancée par la mairie de Montpellier sur l'avenir de la place de la Comédie, lieu symbole de la ville, touche à sa fin. C'est ce dimanche le dernier jour pour participer à ce "brainstorming" géant sur la plateforme participative créée pour cette occasion.

Tout le monde ne donnera pas son avis sur cette plateforme, mais chacun a son idée sur ce la manière dont elle pourrait évoluer. "La place de la Comédie c'est un four ! " , cri du cœur pour cette femme qui prend la peine de s'arrêter alors qu'elle roule à vélo assez vite d'ailleurs sur les dalles déjà chaudes de la place, "c'est vrai qu'on va un peu vite les vélos et les trottinettes, en ce moment ça va, mais lorsqu'il y aura plus de monde avec le déconfinement, il faudrait que ce soit balisé d'un côté et de l'autre, ça simplifierait tout".

Elle, elle imagine de la verdure pour la Comédie, "Il faut des arbres, changement climatique oblige, avant de réfléchir, oui mais des arbres avec le parking en dessous c'est pas possible". Donc, plutôt une sorte de grande tonnelle, "en tendant des filets de part en part et faire pousser des plantes vivaces. On peut faire des choses très belles avec la nature".

Une bande de jeunes adolescents approche, en trottinette et à pied. Étonnement, ils ne sont pas les plus adeptes au changement , "moi je trouve qu'elle est bien la place comme elle est, surtout que ça laisse les vestiges de l'ancienne place de l'oeuf, dit l'un d'entre eux, la casquette à l'envers, "et puis, on la connait depuis qu'on est tout petit, alors ça ferait bizarre si elle change", renchérit son copain à coté. Les deux copains sont malgré tout d'accord pour refaire la fontaine "parce qu'elle est un peu vieille et que ce ne sont même pas les vraies trois grâces, les vraies sont dans l'Opéra".

Les copines les rejoignent, elles sont plus imaginatives, voire carrément fantaisistes, "il faut une piscine ! Et des trucs pour faire du sport. Un parc pour les chiens ! Pour qu'ils puissent se promener sans laisse et qu'il n'y ait pas de cacas là où ne doit pas y en avoir."

"Changer quoi, je sais pas ?" s'interroge une infirmière avec sa fille. Elle hésite avant de se lancer, "il faut peut-être changer la qualité des gens qui fréquentent la place de la Comédie. Le soir, c'est très délicat. Moi j'ai peur." Même son de cloche pour un homme d'un certain âge qui passe par là, "il faut supprimer la sono des musiciens, de façon à ce que l'on est un peu de calme sur cette place !"

Main dans la main avec sa fillette de deux ans à peine, cette maman revient des jeux d'enfant de l'Esplanade Charles de Gaulle, "j'aimerais _quelque chose de ludique pour les enfants_, des ateliers par exemple, de la peinture, de la poterie en plein air, ce serait super !"

Bref, il suffit de poser la question et de prendre le temps d'écouter pour que les idées viennent, plus ou moins réalistes, pragmatiques, poétiques ou utiles selon les préoccupations de chacun et l'usage qu'ils ont de cette fameuse Place de la Comédie que la grande majorité trouve belle telle quelle, "elle est belle, admet notre cycliste, mais _elle est d'une autre époque_, une époque folle où on rasait tout dans les villes, les cassait les quartiers ombragés pour y faire des artères plein soleil. Faut vraiment qu'on change."

