ETA confirme son désarmement !

L'ETA a adressé une lettre en anglais et en espagnol à la BBC dans la nuit de jeudi à vendredi. Une déclaration d'une quinzaine de ligne, où l'organisation annonce ne plus posséder d'armes et appelle à manifester ce samedi 8 avril à Bayonne... + d'infos dans les journaux de France Bleu Pays Basque.

L'ETA a adressé une lettre en anglais et en espagnol à la BBC dans la nuit de jeudi à vendredi. Une déclaration d'une quinzaine de de ligne dans laquelle 'ETA "veut informer la communauté internationale qu'elle est une organisation désarmée"... A l'heure actuelle, selon ce communiqué, les armes et les explosifs qu'elle avait en sa possession sont entre les mains de la société civile.

L'organisation séparatiste précise ensuite, je cite :"Que ça a été un chemin long et difficile parce que les états français et espagnols ont dressé tous les obstacles possibles..." Et que les gouvernements des deux côtés des Pyrénées "se sont obstinés dans la voie policière"

L'ETA salue en outre l'initiative de la société civile "qui a réalisé un pas en avant, en assumant la responsabilité politique et technique du désarmement". Un apport déterminant pour décoincer cette situation de blocage qui aurait pu s'envenimer. Euskadi ta Askatasuna, précise que "le jour du désarmement" est annoncé pour demain ( samedi 8 avril NDLR).Et que ce processus pourrait souffrir d'attaques des ennemis de la paix.

ETA conclu son communiqué de la manière suivante : "Nous avions pris les armes pour le peuple basque et maintenant nous les laissons dans ses mains" pour continuer à avancer vers l'objectif de paix et de liberté pour notre pays"