Etablissement français du sang à Nancy : les dons en recul depuis l'instauration du couvre-feu avancé

L'appel et le rappel de l'Etablissement français du sang Grand Est en ce début d'année. Malgré le couvre-feu avancé à 18 heures dans 15 départements, dont la Meurthe-et-Moselle, il est possible de donner son sang après cet horaire. Il suffit pour cela de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire et de cocher la case "assistance aux personnes vulnérables".

L'EFS du Grand Est a constaté qu'il y avait moins de donneurs depuis la mise en place de ce couvre-feu le 2 janvier. Le créneau 18h-19h - habituellement porteur car il correspond aux heures de sortie du travail - connaît une baisse de fréquentation de 50% sur certaines collectes.

Les collectes enregistrent actuellement un recul de 26% par rapport aux prévisions. L'Etablissement français du sang Grand Est dispose de 12 jours de stock, un niveau jugé "correct à condition que les donneurs restent mobilisés". Avant Noël, l'EFS a disposé d'un stock de 18 jours.