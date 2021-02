"On était des pestiférés". Il y a un an La Balme-de-Sillingy devenait le premier cluster de France

Un an est passé mais les habitants de La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie n'ont rien oublié de cette fin février 2020. Il y a un an, quand leur commune de 5000 habitants est devenue le premier cluster de France.

"Ça a été un choc" déclare Nadine la boulangère. "Plus personne dans les rues, ni dans les magasins. On était des pestiférés. "

Avec les 1 an, on y repense davantage, ça ravive la blessure car les quinze jours qui ont suivi l'annonce du cluster et le confinement demandé par le maire, ont été vraiment très dur pour toute la population