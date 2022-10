Etalondes : au refuge de la SPA, plusieurs animaux ont trouvé un foyer

Les abandons étaient encore nombreux cette année. Environ 17.000 animaux entre mai et août 2022 selon la SPA (Société Protectrice des Animaux). Elle organisait ce week-end des journées portes ouvertes dans tous ces refuges en France. A Etalondes (Seine-Maritime), une dizaine d'animaux ont trouvé un foyer. En France, au total 7.600 bêtes étaient à adopter.

Des abandons "pour des animaux difficiles"

Nathalie Lefèvre est venue adopter un petit chat ce dimanche. "Il est blanc, marron. Il est câlinou. C'est simple, je suis allée le voir, il m'a tendu la patte, et on s'entend bien je crois", sourit cette habitante de Ponts-et-Marais. "J'en voulais un depuis pas mal de temps. Ma fille en a un. Et j'ai une petite maison, donc un c'est déjà bien. Et il ne sera pas du tout malheureux. J'ai déjà tout acheté, croquettes, litières. Et je n'ai même pas regardé le prix", ajoute-t-elle.

Ce refuge de la SPA à Etalondes a accueilli plusieurs animaux abandonnés ces derniers mois. "Souvent, ce sont des animaux avec des caractères difficiles, que les gens abandonnent. Mais les animaux ça s'éduquent. Ce sont finalement des petits enfants . Ce ne sont pas des peluches ou des jouets", explique Nathalie Heuzé, salariée à la SPA d'Etalondes.

Mais avec les nouvelles règles d'adoption, elle espère que les mentalités changent. "Il faut dire que maintenant, les gens qui veulent adopter et qui ont bon cœur sont au courant de ce que cela implique. Ils savent pour les coûts, les frais vétérinaires, etc. Et puis nous, maintenant on les repère, ceux qui ne sont pas sérieux", conclut la salariée de la SPA.

Au total sur ce week-end à Etalondes, une dizaine d'animaux ont trouvé preneur. Pour rappel l'abandon d'animaux est passible de trois ans de prison et de 45.000 euros d'amende.