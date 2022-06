Etape phare du projet Bordeaux Euratlantique : le pont de la Palombe est ouvert au public ce jeudi

Après six ans de travaux, le pont de la Palombe est ouvert en avant-première au public ce jeudi 30 juin à 18 heures à l'occasion d'une ballade chantée du Chœur de l'Opéra national de Bordeaux. Trait d'union entre les quartiers Saint-Jean-Belcier et Sacré-Cœur et le nouveau quartier Amédée Saint-Jean, l'ouvrage marque la dernière étape du projet Euratlantique, actuellement plus grand chantier urbain de France (hors région parisienne).

Le pont de la Palombe sera officiellement inauguré ce vendredi 1er juillet. Il sera ensuite d'abord ouvert aux déplacements doux (piétons, vélos,...) à partir de 16 heures. La circulation des véhicules motorisés sera quant à elle autorisée à partir du lundi 4 juillet.

Après l'inauguration du Jardin de l'Ars le weekend dernier et l'ouverture de la place de l'Armagnac prévue cet automne, 2022 est une étape charnière pour Bordeaux Euratlantique. Après dix ans de chantier, le projet se prépare à accueillir sa première vague d'habitants et de salariés. Des collectifs de riverains continuent malgré tout de protester contre "le tout béton".

"Stop aux constructions sur cet ilot de chaleur"

Depuis la fenêtre de son petit pavillon du quartier Belcier, Carlos aperçoit plusieurs grues et tours d'immeubles. "Le quartier a changé. C'est moche, c'est oppressant, les travaux commencent à 5h du matin quand les gens dorment. J'ai l'impression de me retrouver sur Paris".

"On se réveille tous les jours avec des grues supplémentaires"

Immeubles en construction dans le quartier Saint-Jean Belcier © Radio France - Jules Brelaz

Habitant le quartier depuis une quinzaine d'années, le cheminot craint d'être bientôt expulsé, tout comme sa voisine Sarah. "On a l'impression d'être le village gaulois et que nos maisons vont disparaître. On est peu à peu envahis par un tas d'immeubles tous plus hauts les uns que les autres. Le paysage n'est pas resplendissant. Il n'y a pas beaucoup de verdure."

"Dès qu'il y a un bout de terrain grand comme une carte postale, de suite on fait des immeubles. On ne sait plus faire de petits pavillons !"

Françoise et son mari, habitants depuis 30 ans du quartier Saint-jean Belcier à Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

Cela fait 30 ans que Françoise et son mari habitent le quartier Saint-Jean Belcier. Ils vivent aujourd'hui à deux pas de la plus haute tour en bois d'habitation de France, la tour Hyperion. Le couple de retraités affirme ne "plus rien reconnaître". "On est envahis par le béton, on ne sait pas si on verra le soleil encore quand ils auront construits ces bâtiments avec des étages à ne plus en finir". Ironie du sort, Françoise et son époux sont voisins de la Maison du projet Bordeaux Euroatlantique.