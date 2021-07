Le plus beau marché de France est à Etaples-sur-Mer !

Le marché d'Etaples-sur-Mer qui se tient les mardi et vendredi matins a eu les faveurs des internautes dans ce concours organisé par TF1 en partenariat avec la presse quotidienne régionale, la Voix du Nord en l'occurrence.

24 marchés étaient en compétition cette année. 3 millions et demi de personnes ont voté. Et c'est le marché d'Etaples-sur-mer, vieux de plus de 200 ans, qui est élu Plus beau Marché de France 2021.

Etaples-sur-mer élu plus beau marché de France © Radio France - Odile Senellart

Etaples compte 11.300 habitants, son marché, qui accueille beaucoup de producteurs locaux, propose pour moitié des denrées alimentaires.

Etaples-sur-Mer succède au marché de Dieppe, lauréat en 2020. Son marché, installé place du Général de Gaulle, accueille jusqu’à 130 exposants. C'est le plus grand marché de la côte d’Opale.

Le marché d'Etaples-sur-mer © Radio France - Odile Senellart

Ils sont venus en voisins les géants de Boulogne Zabelle et Batisse © Radio France - Odile Senellart