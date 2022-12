Etat civil : Rose et Raphaël au palmarès des naissances 2022

C'est un classement anecdotique mais qui en dit beaucoup sur les tendances de la société : celui du palmarès des prénoms les plus donnés. Les services de l'Etat civil de Cherbourg-en-Cotentin ont fait les comptes et parviennent à un constat sans appel : les prénoms les plus populaires depuis quelques années tiennent encore la corde.

Chez les garçons, une nouvelle fois, Raphaël arrive en tête, donné à 19 reprises cette année. Derrière, des valeurs sûres, Jules, Maël, Arthur et Gabin complètent ce quinté gagnant. Chez les filles, 18 petites "Rose" ont pointé le bout de leur nez. Ambre, Emma, Jade et Victoire suivent de près.

Hausse du nombre de mariages

Au total ce sont 1737 naissances qui ont été enregistrées à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, soit une 20e de plus que l'an dernier. Mais le chiffre le plus marquant, c'est celui des décès : 1423 au total, c'est presque 200 de plus qu'en 2021, et 250 de plus que les années précédentes, sans explication particulière.

Enfin, on retiendra que 2022 a signé la reprise des mariages. Après l'annulation de nombreuses cérémonies en 2020 et 2021 pour cause de covid, le nombre des unions est remonté au niveau d'avant la pandémie avec 256 passages devant le maire, soit presque 100 de plus qu'en 2020.