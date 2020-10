Etat d'urgence sanitaire : les nouvelles mesures en vigueur dans le Territoire de Belfort

En raison de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a rétabli l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du pays, de nouvelles mesures sont donc mises en place au niveau local. Le préfet du Territoire de Belfort les a détaillées ce samedi 17 octobre. Elles sont entrées en vigueur et ce pour une durée de quatre semaines.

Rassemblements de plus de six personnes interdits sur la voie publique

Les événements festifs sont désormais interdits dans les salles des fêtes, salles polyvalentes ou salles de spectacles. L'interdiction se porte sur des événements où il n'est pas possible de porter le masque de manière continue.

Les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont également interdits, à quelques exceptions près. Elles concernent les manifestations revendicatives (type GE, COS), les rassemblements professionnels, les services de transport de voyageurs, les établissements recevant du public (ERP), les cérémonies funéraires, les visites guidées et les marchés.

Six personnes par tables dans les bars et restaurants

Dans les bars et restaurants, l'accueil du public est donc toujours possible, mais il faut notamment respecter une règle de 6 personnes maximum par table et une distance d'un mètre entre les chaises de tables différentes. Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public sauf dérogations, comme pour les activités sportives ou artistiques.

En cas de non respect de ces mesures sont passibles d'une amende de 135 euros.