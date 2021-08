Etat de catastrophe naturelle pour plusieurs communes du Puy-de-Dôme et de Haute-Loire

L'état de catastrophe naturelle vient donc d'être reconnu pour plusieurs communes de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme après les intempéries de juin dernier.

En Haute-Loire, les communes de Lubilhac et Saint-Beauzire sont concernés après les intempéries du 23 juin pour inondations et coulées de boues, et d’Aiguilhe pour un mouvement de terrain au cours du mois de juillet. Les décisions ont été publiées au Journal Officiel du 1er août.

Inondations et coulées de boues

Pour le Puy-de-Dôme, les communes d’Antoingt, Orbeil, Pessat-Villeneuve, Solignat et Yronde-et-Buron bénéficient d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes d’inondations et coulées de boue de fin juin.

Les décisions ont été publiées au Journal Officiel du 1er août. Les habitants des communes citées qui ont subi des dommages disposent d’un délai de dix jours, à compter de la date de publication au journal officiel de cet arrêté, pour déposer un état estimatif de leurs pertes auprès de leurs compagnies d’assurance.

Le régime des catastrophes naturelles permet l’indemnisation des victimes.