L'état de catastrophe naturelle reconnu pour trois communes de l'Hérault

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour Cazevieille, Laroque et Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) après l'épisode cévenol du 19 septembre.

Moins d'une semaine après le violent épisode cevenol qui a frappé le Gard mais aussi l'Hérault, trois communes du département de l'Héraut, Cazevieille, Laroque et Saint-Mathieu-de-Tréviers obtiennent la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. L’arrêté interministériel a été publié au Journal Officiel ce 24 septembre 2020, au titre des inondations et coulées de boue du 19 et 20 septembre 2020.

À Saint-Mathieu-de-Tréviers, au pied du pic Saint-Loup, une dizaine d'habitations ont été inondées, deux de façon plus importante nécessitant le relogement de deux familles.

À Laroque, au nord du département, ce sont principalement les bars et restaurants au bord du fleuve Hérault qui ont été inondés par la crue du fleuve alimentée par les fortes pluies en amont, il est monté à plus de 9 mètres et a débordé.

À partir de la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal Officiel, les particuliers disposent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer le sinistre à leur compagnie d’assurance.