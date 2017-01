Etat des routes: 40 millions d'automobilistes dénonce l'inaction des élus

Un an après avoir lancé son opération "J'ai mal à ma route", l'association 40 millions d'automobilistes constate une dégradation continue du réseau. Elle demande aux politiques d'investir plus pour l'entretien des routes et appelle les usagers de la route à renforcer la pression sur les élus.

Dans quel état sont les routes près de chez vous? En novembre 2015, 40 millions d'automobilistes lançait son opération "J'ai mal à ma route". Cette enquête en ligne incitait les usagers à signaler les routes les plus mal entretenues dans leur département: les chaussées déformées, trouées de nid-de-poule, les signalisations manquantes...

L'association a reçu plus de 30.000 contributions et en remet une couche. Malgré les alertes, elle estime que l'état du réseau s'est encore dégradé. "A part en 2016, où on a une légère reprise, on a eu des investissements qui se réduisaient de 10% chaque année, assure Pierre Chasserey, délégué de 40 millions d'automobilistes. Avec moins d'argent, on peut pas faire aussi bien. Et ça se voit."

"L'inaction c'est ce qu'il y a de pire"

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, dans le cadre des voeux de la Fédération des Travaux publics, il a demandé une réaction des élus. "Il faut réinjecter de l'argent. L'inaction c'est qui a de pire. Si demain on est amené à fermer des routes, on va les regretter ces investissements qui n'ont pas eu lieu", poursuit le délégué.

"La seule solution qu'on imagine quand on parle de sécurité routière, c'est les radars. Il faut sortir de ça"

L'association reproche aux élus leur attentisme. "La sécurité routière c'est un usager responsable mais sur une route en bon état. On ne peut pas garantir une baisse de la sécurité routière sur un réseau qui se dégrade. Il est de prendre conscience de l'impact de l'inaction. Impact financier mais surtout pour la sécurité routière".

Etape 2: une appli "j'ai mal à ma route" pour interpeller les élus en temps réel

Le site "j'ai mal à ma route" a attiré plus de 30.000 contributions. Pour accentuer la pression sur les élus, 40 millions d'automobilistes annonce le lancement d'une application associée pour permettre aux usagers de signaler en un clic et en temps réel les routes endommagées. "ça nous permettra de faire remonter les infos, explique Pierre Chasserey. D'entrer en contact avec les élus en temps réel pour qu'ils puissent au moins apporter des précisions. Savoir quand ils veulent refaire cette route".

"On nous accuse d'être un peu criminel". Jacques Rigaud, élu départemental

L'association, par la voix de Pierre Chasserey, reproche aux élus une "logique court-termiste", en fonction des enjeux électoraux. Construire, refaire une route s'inscrit dans le temps long. Attaque que n'a pas goûté Jacques Rigaud, conseiller départemental.

Présent à la conférence de presse, il regrette qu'"on nous accuse d'être un peu criminel. Alors qu'on investit, que nous avons des bureaux d'étude qui contrôlent l'état des routes, les points noirs. Ce travail est fait. Et il faut équilibrer un budget: 80 à 100 millions d'euros investis sur les routes, c'est une somme importante", soit près de la moitié des investissements annuels du Département."

Le département de l'Hérault gère près de 5.000 km de routes.

Pour l'Hérault, le site "J'ai mal à ma route" pointe trois routes particulièrement:

- Chemin de la Craqué à Sète, route jugée sinueuse, étroite et pentue.

- l'Avenue d'Agde à Pomérols, "son revêtement ressemble à un chantier qui a été bombardé" dit un commentaire

- le boulevard de la Liberté à Clapiers, à cause des nids-de-poule.