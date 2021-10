Etats généraux de la justice : à Grenoble, "on aimerait rendre la justice dans des conditions normales"

Emmanuel Macron lance ce lundi 18 octobre les Etats généraux de la justice, 5 mois de débats et de discussions pour régler les maux de l'institution. Les magistrats et les syndicats, notamment en Isère, pointent toujours le manque de moyens.

Annoncés en juin, en pleine polémique sur l'état de l'institution judiciaire, les États généraux de la justice sont lancés ce lundi 18 octobre à Poitiers par le président de la République. Et malgré une hausse globale du budget, la situation est toujours tendue, notamment au tribunal de Grenoble : "On est vraiment dans une hausse extrêmement minime", dénonce ce lundi l'invité de France Bleu Isère, Laurent Desgouis, juge au tribunal judiciaire de Grenoble et élu au conseil national du syndicat de la magistrature.

France Bleu Isère : A quoi bon des états généraux de la justice à six mois de la fin du quinquennat ?

Laurent Desgouis : Alors, il y a deux parties dans votre question. Des États généraux de la Justice, c'est une bonne idée sur le papier. C'est peut être un poncif, mais il faut le répéter avec force : l'autorité constitutionnelle judiciaire est le parent pauvre de la République. Je ne suis pas seul à le dire. De nombreux magistrats, des avocats insistent de manière régulière dessus. C'est une réalité objective. Après, effectivement, à six mois de la présidentielle, c'est vrai que le calendrier peut surprendre et il y a un risque de récupération, qui peut faire dévier du vrai objectif et des enjeux véritables dont ont besoin la justice.

Vous dîtes que "la Justice est le parent pauvre de la République". Pourtant, vous avez quand même obtenu une hausse historique. Le budget de la Justice a bondi de 30% en cinq ans. Ça doit bien se ressentir, non ?

Alors, il faut bien regarder les chiffres annoncés et au fond, la ventilation des sommes qui sont proposées. Il y a eu effectivement une augmentation, reste à savoir à quoi elle sert : une grande partie est consacrée à la détention, à la prison, à l'administration pénitentiaire. Une grande partie aussi est consacrée à plusieurs projets dits "de pilotage", d'expérimentation. Mais au fond, sur ce qui nous manque le plus, c'est à dire des personnels, des magistrats, des greffiers, on est vraiment dans une hausse extrêmement minime. De 2021 à 2022, on passe à 50 magistrats supplémentaires. A ce rythme-là, il faudra à peu près deux siècles pour ajuster le nombre de magistrats aux besoins en termes de population, et pour se calquer sur les pays équivalents à la France (ndlr : les pays de l'OCDE).

Et en Isère, la situation est la même ? On manque aussi de magistrats ?

Oui on manque de magistrats au parquet et de magistrats au siège pour traiter les affaires. Tout n'est pas réduit à la matière pénale, on manque aussi de magistrats pour traiter les affaires civiles qui constituent véritablement la très grande majorité des affaires soumises aux tribunaux, 80% environ : les affaires familiales, les litiges civils, les tutelles... C'est la réalité du quotidien judiciaire.

Vous diriez qu'il y a un mal-être dans les tribunaux de l'Isère ?

D'une manière générale, oui, il y a un mal être d'être déconsidéré, d'être dans une situation où l'on ne peut pas véritablement rendre le service que l'on doit aux justiciables. La question, elle, se pose là : pourquoi réfléchir sur l'autorité judiciaire ? Parce qu'elle a une mission particulière, un service à rendre aux justiciables. Et ce service, on aimerait pouvoir le rendre dans les conditions normales. On ne demande pas des conditions exceptionnelles mais simplement des conditions normales qui permettent à tout un chacun de pouvoir bénéficier de la justice à laquelle il a droit.

Vous êtes juge au tribunal judiciaire de Grenoble. Quel est le temps d'attente moyen pour un justiciable ?

Cela dépend vraiment selon les affaires. Mais globalement, pour une affaire pénale, il faut attendre 7 ou 8 mois pour qu'elle soit convoquée. Et pour les affaires civiles, c'est à peu près 8-9 mois d'attente. Or on a des cas, notamment dans les affaires familiales, des questions de garde d'enfant, qui doivent être résolus dans des délais plus courts.