États généraux de la justice : "Rien d'envisageable sans hausse des effectifs" (Syndicat de la Magistrature)

"On pourra inventer toutes les réformes mais tant qu'on aura pas d'effectifs en nombre suffisant, on ne rendra pas la justice de meilleure façon". Coralie Brunot, déléguée du Syndicat de la Magistrature en Picardie, dit être "sceptique" alors que s'ouvrent les États généraux de la justice ce lundi.

"On est assez sceptiques sur ce que vont pouvoir contenir ces États généraux de la justice". Invitée de France Bleu Picardie ce lundi, Coralie Brunot, déléguée picarde du Syndicat de la Magistrature, revenait sur l'ouverture de cette concertation entre les différents acteurs du monde judiciaire - du dépôt de plainte à l'application de la peine. "On sort de 4 ans de réforme [...], avec des réformes importantes sans l'avis des organisations de professionnels. Et à quelques mois de la présidentielle, on refait une grande consultation alors qu'on voit d'incessantes réformes sans consultation. On peine à croire que ça va changer la donne : rien ne pourra s'envisager en profondeur si on ne fait pas ce constat d'un manque important d'effectifs", souligne Coralie Brunot.

"Énormément de procès en laxisme à la justice : ce n'est pas justifié"

Parmi les critiques qui reviennent souvent : une justice trop lente, trop laxiste. Et une "réponse pénale inadaptée : les auteurs ne sont pas assez poursuivis, très souvent on se retrouve avec les mêmes personnes en garde à vue", regrettait sur France Bleu Picardie François Balesdent, secrétaire départemental du syndicat policier Alliance 80. Coralie Brunot indique qu'il faut "distinguer deux points : la question des délais de la réponse pénale, pas toujours très longs : nous avons beaucoup recours à des procédures extrêmement rapides comme les comparutions immédiates. Mais il est vrai qu'il y a des jugements, notamment en matière civile, qui peuvent prendre beaucoup de temps. La première réponse, c'est qu'il faut une augmentation très importante des effectifs de justice", insiste la déléguée picarde du Syndicat de la Magistrature.

"Concernant le contenu de la réponse pénale : il faut faire attention, poursuit la magistrate.La justice est rendue par des magistrats indépendants et impartiaux, qui étudient les dossiers. On fait énormément de procès en laxisme à la justice, ce n'est pas justifié à mon sens. Il ne faut pas tomber dans ce piège qui serait de porter atteinte à l'indépendance et la façon impartiale de rendre la justice", détaille Coralie Brunot.

"Face aux attaques contre la justice, on voit qu'on nous répond sur le terrain de la sécurité"

Cette consultation a lieu après l'appel de hauts magistrats, alors que la justice était cible de nombreuses attaques : "Cette alimentation de la défiance, c'est un point sur lesquels on voulait qu'Emmanuel Macron intervienne, explique Coralie Brunot. Et face à ces attaques incessantes, on nous répond sur le terrain de la sécurité". La magistrate poursuit en indiquant que cette défiance envers la justice est "alimentée par les critiques de certains politiques qui, à chaque décision, viennent faire un procès en laxisme ou en acharnement à l'encontre du monde judiciaire."

La magistrate picarde évoque par ailleurs "le mécontentement des justiciables, qui attendent des mois pour avoir une audience : on le regrette aussi qu'il faille attendre plusieurs mois. Mais tant qu'on aura pas d'effectifs en nombre suffisant, on pourra inventer toute la réforme, sans ça on rendra pas la justice de meilleure façon", conclut Coralie Brunot.

Plusieurs réunions vont avoir lieu partout en France pour ces États généraux de la justice, mais pour l'heure on ne sait pas s'il y en aura en Picardie.