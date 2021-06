États généraux de la justice : "Une réforme d'ampleur ne se fera que si on donne des moyens à la justice"

Tous autour de la table. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce week-end la tenue d'États généraux de la justice à la rentrée, en présence de tous les acteurs de la justice, mais également les personnels pénitentiaires, les forces de sécurité intérieures et les citoyens. "Il y avait effectivement besoin d'États généraux, mais je ne comprends pas le timing", explique Solange Viallard-Valézy, bâtonnière au barreau de Saint-Étienne, qui était ce matin l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire.

RÉÉCOUTER - Solange Viallard-Valézy, bâtonnière au barreau de Saint-Étienne. Copier

"Pour que la justice soit efficace, il lui faut des moyens"

"Décider d'une telle mesure en fin de mandat me laisser perplexe", poursuit l'avocate. "Je pense effectivement qu'il faut une réforme de la justice, mais c'est un sujet de grande ampleur et je ne vois pas comment les débats qui vont avoir lieu et qui vont débuter à l'automne, on pourra avoir des textes votés avant l'élection présidentielle du printemps prochain."

"Il y a déjà eu des États généraux de la justice, avec des textes qui entrent en vigueur et qui se mettent en application actuellement. Mais on s'aperçoit que dans la pratique, ils ne font que complexifier les procédures. Et pour nous les avocats, ces textes alourdissent nos tâches. Donc cette réforme d'ampleur ne se fera qu'à condition qu'on nous donne les moyens financiers et humains à la justice. Il faut une réforme de la justice, et pas uniquement pénale, mais aussi civile, sociale, prud’homale et commerciale, une réforme totale. Pour que la justice soit efficace, il lui faut des moyens."

Des États généraux en réaction à l'actualité ?

Solange Viallard-Valézy craint aussi qu'on ne fasse pas ces États généraux pour les bonnes raisons. "On a l'impression que c'est en réaction à l'actualité, on met en cause la justice pénale parce qu'on l'accuse de laxisme, et c'est dangereux que le gouvernement réagisse par rapport à ça", confie la bâtonnière. "On veut quoi ? Remettre en cause la séparation des pouvoirs ? C'est quand même un des piliers de notre démocratie. Des États généraux oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, le principal problème de la justice est un problème de délai. Et là encore c'est une question de moyens, on ne peut pas régler le problème si on n'a pas de greffiers ou de magistrats pour rendre les décisions, on ne pourra pas avoir une justice efficace en terme de délai."