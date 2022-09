Etats-Unis : l'Arizona réactive une loi de 1901 interdisant presque tous les avortements

En Arizona, une juge a réactivé une loi de 1901 interdisant pratiquement tous les avortements dans cet Etat des Etats-Unis. Ce samedi, la Maison blanche déplore une décision aux conséquences "catastrophiques" qui empêchera notamment les victimes de viol et d'inceste d'interrompre leur grossesse.

C'est une décision qui aura des conséquences "catastrophiques, dangereuses et inacceptables" pour les femmes, s'est inquiétée la Maison blanche ce samedi, après une décision de justice en Arizona qui réactive une législation du 19e siècle interdisant presque totalement l'avortement.

Une juge de l'Etat d'Arizona, Kelli Johnson, a décidé vendredi qu'une loi de l'Etat interdisant presque tous les avortements et remontant à 1901 pouvait être appliquée, après avoir été bloquée pendant 50 ans environ. "Le jugement rendu hier en Arizona est dangereux et enverra les femmes de l'Arizona plus d'un siècle en arrière, à une époque où l'Arizona n'était même pas un Etat", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison blanche, dans un communiqué.

Selon elle, cette décision va contraindre les victimes de viol et d'inceste à porter les enfants de leurs agresseurs, tout en exposant le personnel de santé à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans. "Si cette décision se confirme, le personnel de santé risquera jusqu'à cinq ans de prison s'il remplit son devoir de soin; des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leurs agresseurs; et des femmes (enceintes) ayant des problèmes de santé seraient confrontées à des risques terribles", a assuré Karine Jean-Pierre.

Résultat de la décision de la Cour suprême

La magistrate Kelli Johnson s'appuie dans son jugement sur la récente décision de la très conservatrice Cour suprême américaine, qui a dynamité fin juin l'arrêt Roe v. Wade de 1973, qui garantissait le droit à l'avortement par jurisprudence sur tout le territoire américain. La juge a estimé que la décision de la haute cour faisait table rase, et renvoyait le droit en la matière à ce qu'il était avant 1973.

La porte-parole de la Maison blanche a ajouté que le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris continueraient de faire pression sur le Congrès pour légiférer sur l'arrêt Roe v. Wade. Le parti démocrate espère lui mobiliser les électeurs pour défendre l'accès à l'IVG dans les urnes, lors des élections de mi-mandat de novembre qui renouvellent en partie le Sénat et totalement la Chambre des représentants.