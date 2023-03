États-Unis, Parlement européen, armée française : pourquoi de plus en plus d'institutions interdisent TikTok

Le Parlement européen a interdit ce mardi 1er mars 2023 le réseau social chinois TikTok sur les appareils professionnels de son personnel, après une mesure similaire de la Commission européenne jeudi dernier. Aux États-Unis, un projet de loi qui pourrait déboucher sur l'interdiction totale de la très populaire application dans tous le pays, et la Maison Blanche a ordonné ce lundi aux agences fédérales de bannir TikTok de leurs appareils sous 30 jours. L'armée française envisage même de "déconseiller" son utilisation aux militaires, a appris franceinfo auprès du ministère.

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, TikTok pointe à la sixième place des plateformes sociales les plus utilisées, selon le dernier rapport de We Are Social sur l'évolution du numérique, publié en janvier. Ces interdictions surviennent autour de TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, en raison de craintes que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. France Bleu fait le point.

Les institutions européennes

La présidente du Parlement, Roberta Metsola, et le secrétaire général, Alessandro Chiocchetti, ont décidé que l'application TikTok ne pourrait plus être utilisée sur les appareils professionnels, comme les ordinateurs, téléphones mobiles ou tablettes, à compter du 20 mars, après une mesure similaire de la Commission européenne jeudi dernier. "À cette date, l'accès internet au réseau social depuis les ordinateurs du Parlement sera bloqué", est-il précisé dans un courrier à l'attention des quelque 8.000 fonctionnaires et agents de l'institution. Par ailleurs, il est aussi "fortement" recommandé aux membres du personnel de retirer TikTok de leurs appareils personnels.

Une mesure similaire doit être prise par le Conseil européen, l'instance représentant les 27 Etats membres.

Dans l'Union européenne, ByteDance fait l'objet d'une enquête de l'autorité irlandaise de protection de la vie privée, qui le soupçonne d'enfreindre la législation européenne sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des données personnelles des enfants et de transferts de données vers la Chine. TikTok avait reconnu en novembre que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données d'utilisateurs européens, et avait admis en décembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Mais le groupe nie farouchement tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ses données.

Aux États-Unis

Une loi ratifiée par le président Joe Biden début janvier interdit le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires de l'État fédéral américain. Une vingtaine d'États américains ont aussi pris une mesure de ce type pour leurs propres employés. Et au Congrès, un projet de loi en discussion pourrait même aboutir à l'interdiction totale de l'application aux Etats-Unis. De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes et virales comme une menace pour la sécurité nationale et craignent que Pékin ne puisse accéder aux données d'utilisateurs du monde entier via cette application, ce que TikTok nie depuis des années.

TikTok a estimé que cette interdiction relevait du "théâtre politique", et regretté que "cette approche soit copiée par d'autres gouvernements dans le monde", d'après un porte-parole de la plateforme. Interdire l'application reviendrait à "censurer" des millions d'Américains, a protesté TikTok, qui revendique plus d'une centaine de millions d'utilisateurs aux États-Unis. La puissante association de défense des droits civiques ACLU est aussi opposée à un projet de loi qui "priverait les Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d'expression", a argumenté une de ses juristes, Jenna Leventoff, citée dans un communiqué. L'ONG Fight for the Future appelle le Congrès à adopter des lois pour empêcher toutes les plateformes, pas seulement TikTok, de récolter "autant de données personnelles" sur les citoyens.

TikTok stocke les données des utilisateurs américains sur des serveurs situés dans le pays. Elle a admis que des employés basés en Chine y avaient accès, mais dans un cadre strict et limité, et pas le gouvernement chinois. Mais pour certains élus, le problème va plus loin. Michael McCaul a évoqué le risque que les puissants algorithmes de recommandation des contenus de la plateforme servent à "influencer les jeunes générations". "TikTok permet au Parti communiste chinois de manipuler et de surveiller ses utilisateurs. C'est comme un ballon espion sur votre téléphone", a-t-il lancé.

Armée française, Canada, Danemark, Inde

L'armée française se méfie aussi de l'application, a appris franceinfo auprès du ministère . Elle réfléchit à un guide des "bonnes pratiques" sur l'usage du réseau social et envisage de "déconseiller" son utilisation aux militaires. Le gouvernement canadien a récemment pris des décisions similaires pour les téléphones portables de ses fonctionnaires, évoquant "un niveau de risque inacceptable" pour la vie privée et la sécurité. Le parlement danois a annoncé mardi avoir demandé aux députés et au personnel de supprimer l'application de leurs appareils. En Inde, le réseau social est totalement interdit depuis 2020.