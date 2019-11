Fréquentation touristique estivale en hausse en Occitanie

Après une saison estivale 2018 en léger repli, la fréquentation touristique en Occitanie repart à la hausse. Entre avril et septembre 2019, les hôtels, campings et autres d'hébergements collectifs ont accueilli 12 millions de touristes et totalisent 45,4 millions de nuitées soit une hausse de 0,9%.

Occitanie, France

L'Occitanie attire les campeurs

Sans surprise ce sont les campings, de mieux en mieux équipés, qui concentrent l'essentiel des nuitées (58%). L'Occitanie est la deuxième région accueillant le plus de campeurs après la Nouvelle Aquitaine. Des campeurs français dans sept cas sur dix. La durée moyenne des séjours est de 6,3 nuitées.

Ce bon résultat n'est pas lié à la haute saison puisque le nombre de nuitées est en baisse en juillet et stagne en août. En revanche, avril et juin enregistrent de fortes progressions, respectivement +12,7% et +15,7 %.

La hausse des nuitées est également portée par le dynamisme des deux métropoles : Toulouse et dans une moindre mesure Montpellier qui affiche +4,2%.

Dans l'ensemble donc la fréquentation progresse, mais moins qu'au niveau national : les régions du nord et de l'ouest tirent leur épingle du jeu cette saison et enregistrent les plus fortes hausses de fréquentation.