Eté Au Havre : "C'est important de montrer la richesse du Havre", explique son directeur

Un Été Au Havre, l'exposition d'Art contemporain en plein air de la Porte Océane revient ce week-end pour sa septième édition.

L'inauguration, c'est ce samedi après-midi, quai de la Saône. A la veille du grand jour, Gaël Charbau, le directeur artistique se dit "en pleine forme, comme toute l'équipe. Tout va très bien. Alors il y a un peu de stress. Je pense qu'on est très heureux d'avoir étendu cette programmation et développé des œuvres qui sont assez assez originales et inédites".

Une programmation dans la continuité

L'année dernière, plus d'1 million 300 000 personnes sont venues. "Je pense que c'est possible [de faire mieux ou autant] parce que c'est une programmation qui se prolonge, qui est dans une continuité. J'espère que les gens qui sont déjà venus vont revenir avec plaisir. Et puis peut-être que certaines œuvres, certains projets vont aussi attirer des nouveaux publics."

Cette année, le thème c'est "l'art parcourt la ville". Gaël Charbau explique que "jusqu'à présent, on allait plutôt d'une œuvre à l'autre et finalement, on allait un peu d'une station à une autre. Et je me suis dis mais pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de renverser les choses, c'est-à-dire que ce ne soit pas nous qui nous déplaçons. Il y a des projets qui vont se déployer dans plusieurs quartiers, dans de nouveaux quartiers. Je trouve que c'est important de montrer justement la richesse du Havre, la variété des paysages, la variété des situations qu'on peut y rencontrer. J'ai proposé à différents artistes d'aller aussi dans des endroits où on n'était jamais allés jusqu'à présent."

Un défilé de mode ce samedi

Dix-huit œuvres et installations vont prendre place. Nouveauté cette année, il va "y avoir un défilé de mode. On a invité la styliste Maroussia Rebecq et qui est une spécialiste d'upcycling, c'est-à-dire la manière dont on donne une deuxième vie à des vêtements. Comment est-ce qu'on évite ce gaspillage au contraire, comment est-ce qu'on crée à partir de les choses existantes ?

Maroussia a fait travailler des Havrais, des couturières pour créer une collection extrêmement originale qui est centrée plutôt autour du monde du travail. Elle a aussi recruté des modèles au Havre avec des âges différents. Ces 50 modèles vont défiler ce samedi à 17h et à 18h. À 19h, on a trois départs de défilé quai de Saône pour présenter cette collection. C'est un rendez-vous vraiment très original, très fort, qui est une manière de parler de la ville sous un angle différent."

Plusieurs œuvres ont été pérennisées lors des précédentes éditions, comme la sculpture UP3. "Cette pérennisation a été souvent plébiscitée par les habitants. J'entends souvent parler d'un art contemporain élitiste, d'un art contemporain qui serait déconnecté. Or, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. On a des œuvres que les habitants plébiscitent.

Je pense à la Catène de containers. C'est une œuvre qui est devenue véritablement une carte postale du Havre. C'est deux arches qui se croisent en plein sur le quai, au bout de la rue de Paris. Elle accompagne la transformation de la ville, elle montre la dynamique du Havre et puis de ses ambitions. C'est très rare d'avoir cette connexion, cette complicité entre l'art et la ville à cette échelle-là. On a beaucoup de chance d'avoir ce programme et ce festival au Havre."

35 médiateurs culturels seront postés au pied des œuvres dans tout le festival pour redonner un peu des clés de compréhension.

Le festival Un Eté Au Havre, c'est du 24 juin jusqu'au 17 septembre.